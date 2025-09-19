Медведева о ринопластике: «Мой нос мне никогда не нравился. Теперь наслаждаюсь своей внешностью»

Фигуристка Евгения Медведева объяснила решение сделать ринопластику.

Ранее двукратная чемпионка мира рассказала , что ей оперировали нос после того, как в 2019-м она столкнулась с другой фигуристкой на тренировке.

«Вообще, история с моим носом достаточно короткая. Нос мой мне никогда не нравился – собственно, можете посмотреть старые фотографии до и после. Можете сами посудить, как лучше – если вам так хочется. Но самый большой сдвиг в направлении того, что, наверное, мне надо с этим что-то делать, случился после того, как я в Канаде столкнулась с девочкой. <...>

В итоге выяснилось, что у меня искривилась перегородка. Я знаю, что вы скажете: «Ой, да все вообще оправдывают свои ринопластики перегородкой!» Да, действительно, я нашла себе отговорку, я нашла себе оправдание: у меня искривлена перегородка, и можно сделать что? Навести красоту! И красиво, и полезно.

И вот теперь я наслаждаюсь своей внешностью. И это круто, когда ты нравишься самой себе в зеркале – это плюс сто к уверенности, поверьте.

Почему я решила откровенно об этом рассказать? Во-первых, я никогда не скрывала этого – меня просто никто не спрашивал за эти пять лет. Никто ни разу меня не спросил: «Жень, делала нос?» Поэтому мне не приходилось отвечать.

Ну а почему решила рассказать – потому что я считаю, что в моем случае это достаточно глупо скрывать, потому что разница, ну правда, очевидна. Кому надо – уже все всё давным-давно заметили, обсудили и уже успокоились. Поэтому вот так вот я решила соткровенничать», – рассказала Медведева на своем ютуб-канале .

