13

Медведева о ринопластике: «Мой нос мне никогда не нравился. Теперь наслаждаюсь своей внешностью»

Фигуристка Евгения Медведева объяснила решение сделать ринопластику.

Ранее двукратная чемпионка мира рассказала, что ей оперировали нос после того, как в 2019-м она столкнулась с другой фигуристкой на тренировке.

«Вообще, история с моим носом достаточно короткая. Нос мой мне никогда не нравился – собственно, можете посмотреть старые фотографии до и после. Можете сами посудить, как лучше – если вам так хочется. Но самый большой сдвиг в направлении того, что, наверное, мне надо с этим что-то делать, случился после того, как я в Канаде столкнулась с девочкой. <...>

В итоге выяснилось, что у меня искривилась перегородка. Я знаю, что вы скажете: «Ой, да все вообще оправдывают свои ринопластики перегородкой!» Да, действительно, я нашла себе отговорку, я нашла себе оправдание: у меня искривлена перегородка, и можно сделать что? Навести красоту! И красиво, и полезно.

И вот теперь я наслаждаюсь своей внешностью. И это круто, когда ты нравишься самой себе в зеркале – это плюс сто к уверенности, поверьте.

Почему я решила откровенно об этом рассказать? Во-первых, я никогда не скрывала этого – меня просто никто не спрашивал за эти пять лет. Никто ни разу меня не спросил: «Жень, делала нос?» Поэтому мне не приходилось отвечать.

Ну а почему решила рассказать – потому что я считаю, что в моем случае это достаточно глупо скрывать, потому что разница, ну правда, очевидна. Кому надо – уже все всё давным-давно заметили, обсудили и уже успокоились. Поэтому вот так вот я решила соткровенничать», – рассказала Медведева на своем ютуб-канале.

«И здоровье поправила, и красоту навела». Медведева впервые рассказала про пластику носа

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная России
женское катание
logoЕвгения Медведева
logoЗдоровье
logoстиль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведева ответила на статью Спортса’’ об интервью с Рудковской: «Вы ждете, что я должна много разговаривать с гостями, но это не так. Если буду много влезать, это уже не то пальто»
87сегодня, 14:06
«Как вам мой новый дерзкий образ?» Загитова поблагодарила болельщиков и Медведеву после шоу
3814 сентября, 15:05
Елена Вайцеховская: «Из всех ярких фигуристок, недавно завершивших карьеру, Медведева сумела наиболее органично влиться в новую жизнь»
13014 сентября, 10:15
Главные новости
Россияне не смогут участвовать в параде спортсменов на открытии Олимпиады-2026
25 минут назад
Олимпийская квалификация в Пекине. Петросян, Губанова, Хендрикс, Сафонова выступят с произвольными программами
221 минуту назад
Олимпийская квалификация в Пекине. Гуменник, Ким Хен Гем, Пито, Виртанен, Каррильо и Власенко покажут короткие программы
1137 минут назад
Грузинка Чигогидзе оценила Петросян в короткой программе на олимпийском отборе ниже, чем остальные судьи
1640 минут назад
Михаил Дегтярев: «Игры в Милане должны стать последними, где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе»
51сегодня, 15:53
Ковентри о критериях допуска россиян на Олимпиаду-2026: «Мы довольны тем, как это работало в Париже. Решили, что все останется по‑прежнему»
43сегодня, 15:25
МОК объявил критерии участия россиян в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе – те же, что и в 2024 году. В комиссию по допуску вошли Газоль, Хевертц и Ватанабе
46сегодня, 15:03
Татьяна Тарасова: «Думаю, Петросян будет первая и после произвольной программы»
19сегодня, 14:52
Губанова о Петросян на отборе к Олимпиаде: «Рада, что Аделия здесь! Она хорошо откатала»
37сегодня, 14:42
Артур Гачинский: «Я бы не сказал, что судьи придержали Петросян. Она получила оценку, которую ставят лидерам мирового фигурного катания»
7сегодня, 14:33
Ко всем новостям
Последние новости
Медведева о хейте: «Относитесь бережнее к ментальному здоровью спортсменов. 150 раз подумайте, какой осадок может ваш комментарий может оставить»
21 минуту назад
Алексей Ягудин: «Поздравляю Петросян с лидерством после короткой программы. Молодец!»
2сегодня, 14:58
Елена Радионова: «Петросян получила вполне нормальные оценки. Думаю, в произвольной она все сделает идеально»
5сегодня, 14:42
Энберт о выступлении Петросян: «Отличная программа, отличный прокат. Аделия молодец, на 200% справилась с давлением в этой ситуации»
5сегодня, 12:52
Жулин о Петросян: «Молодец, не сдалась. Будем ждать произвольную программу с большой надеждой»
сегодня, 11:03
Колобков о российских фигуристах: «Не думаю, что в Пекине будут какие-то провокации. Сложность будет скорее в психологическом давлении»
вчера, 16:35
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
1714 сентября, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
114 сентября, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
114 сентября, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45