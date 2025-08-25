«С нами в группе у Орсера каталась девочка, казашка. Она едет спиной, и я ей носопыркой прямо в затылок». Медведева о том, как повредила перегородку носа

Евгения Медведева рассказала, почему сделала ринопластику.

– Говорили, что ты и комки Биша удалила, и нос прооперировала. Что-то из этого имеет место быть?

– Я достаточно свободно говорю про какие-то внешние изменения. К пластической хирургии я тоже спокойно отношусь. У меня был... кстати, первый раз об этом рассказываю. Давным-давно уже это все обсосали со всех сторон – обманывать тоже будет очень странно.

Короче, 2019 год, Канада. Я катаюсь, вышла на лед, думаю: вау, пустой лед, дай-ка я сейчас разгонюсь, вставлю один наушник в ухо, скорость наберу наконец-таки. В Канаде маленький лед, там в принципе было сложно набрать скорость. И тут я решила воспользоваться этой возможностью.

С нами в группе у Брайана (Орсера) каталась девочка, казашка. Она вот такого роста (показывает в уровень со своим носом – Спортс’’).

И я в какой-то момент... Это я сейчас с улыбкой рассказываю, на самом деле в тот момент было несмешно. Я делаю раз-два-три-четыре-пять (показывает разворот – Спортс’’), выхожу, и откуда ни возьмись там берется эта девочка. Она едет спиной, и я ей вот так вот, носопыркой прямо в затылок. Мы разлетаемся.

И сторяс у меня, и перегородка у меня вот так (показывает волну – Спортс’’).

У меня все зажило, перегородка такая, левая ноздря не дышит. Я закончила со спортом и такая: надо делать! В принципе, и здоровье поправила, и красоту навела, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию в интервью Лауре Джугелии.