Петросян откатала короткую программу на олимпийском отборе в Пекине с помаркой на тройном лутце

Аделия Петросян представила короткую программу на олимпийском отборе в Пекине.

Фигуристка исполнила двойной аксель, тройной лутц (на минус из-за неуверенного выезда), каскад тройной флип – тройной тулуп. Непрыжковые элементы Аделия сделала на четвертый уровень, кроме последнего вращения – там уровень снизили до третьего.

Петросян, выступившая в нейтральном статусе, получила за прокат 68,72 балла (37,09 за технику).