Тутберидзе не сопровождает Петросян в короткой программе на олимпийском отборе. С фигуристкой находится старший тренер пар Валерий Артюхов

Этери Тутберидзе не присутствует вместе с Петросян на короткой программе.

Российская фигуристка Аделия Петросян выступает в нейтральном статусе на квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм-2026. Отборочный турнир проходит в Пекине.

Фигуристку сопровождает член Федерации фигурного катания на коньках России, старший тренер сборной страны в парном катании Валерий Артюхов.

Даниила Глейхенгауза , который должен был сопровождать Петросян в Пекине, к турниру не допустили. Этери Тутберидзе прилетела на отборочный турнир как тренер грузинской сборной, но была вместе с Петросян на тренировках.

Россиянка выйдет в короткой программе четвертой – в 13:26 по московскому времени.

Кто сопровождает Петросян на олимпийском отборе без Глейхенгауза?