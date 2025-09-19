Тутберидзе не сопровождает Петросян в короткой программе на олимпийском отборе. С фигуристкой находится старший тренер пар Валерий Артюхов
Этери Тутберидзе не присутствует вместе с Петросян на короткой программе.
Российская фигуристка Аделия Петросян выступает в нейтральном статусе на квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм-2026. Отборочный турнир проходит в Пекине.
Фигуристку сопровождает член Федерации фигурного катания на коньках России, старший тренер сборной страны в парном катании Валерий Артюхов.
Даниила Глейхенгауза, который должен был сопровождать Петросян в Пекине, к турниру не допустили. Этери Тутберидзе прилетела на отборочный турнир как тренер грузинской сборной, но была вместе с Петросян на тренировках.
Россиянка выйдет в короткой программе четвертой – в 13:26 по московскому времени.
Кто сопровождает Петросян на олимпийском отборе без Глейхенгауза?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
