Анна Погорилая: «У Петросян и Гуменника есть все шансы пройти квалификацию. Нужно чисто кататься, чтобы судьи ни к чему не могли придраться»
Погорилая выразила мнение, что российские фигуристы пройдут отбор на Олимпиаду.
Россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник в нейтральном статусе принимают участие в квалификационных соревнованиях на Олимпийские игры-2026, которые проходят в Пекине.
– Я считаю, что у наших спортсменов есть все шансы пройти квалификацию. Хочу пожелать им гладкого льда и спокойного катания. Мы знаем, что они все могут.
– Как вы считаете, могут ли их судить строже остальных?
– Этого я не знаю, нужно чисто кататься, чтобы придраться ни к чему не могли, – сказала призер чемпионата мира-2016 Анна Погорилая.
Кто сопровождает Петросян на олимпийском отборе без Глейхенгауза?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
