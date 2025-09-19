Анна Погорилая: «У Петросян и Гуменника есть все шансы пройти квалификацию. Нужно чисто кататься, чтобы судьи ни к чему не могли придраться»

Погорилая выразила мнение, что российские фигуристы пройдут отбор на Олимпиаду.

Россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник в нейтральном статусе принимают участие в квалификационных соревнованиях на Олимпийские игры-2026, которые проходят в Пекине.

– Я считаю, что у наших спортсменов есть все шансы пройти квалификацию. Хочу пожелать им гладкого льда и спокойного катания. Мы знаем, что они все могут.

– Как вы считаете, могут ли их судить строже остальных?

– Этого я не знаю, нужно чисто кататься, чтобы придраться ни к чему не могли, – сказала призер чемпионата мира-2016 Анна Погорилая .

