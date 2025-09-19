  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Анна Погорилая: «У Петросян и Гуменника есть все шансы пройти квалификацию. Нужно чисто кататься, чтобы судьи ни к чему не могли придраться»
0

Анна Погорилая: «У Петросян и Гуменника есть все шансы пройти квалификацию. Нужно чисто кататься, чтобы судьи ни к чему не могли придраться»

Погорилая выразила мнение, что российские фигуристы пройдут отбор на Олимпиаду.

Россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник в нейтральном статусе принимают участие в квалификационных соревнованиях на Олимпийские игры-2026, которые проходят в Пекине.

– Я считаю, что у наших спортсменов есть все шансы пройти квалификацию. Хочу пожелать им гладкого льда и спокойного катания. Мы знаем, что они все могут.

– Как вы считаете, могут ли их судить строже остальных?

– Этого я не знаю, нужно чисто кататься, чтобы придраться ни к чему не могли, – сказала призер чемпионата мира-2016 Анна Погорилая.

Кто сопровождает Петросян на олимпийском отборе без Глейхенгауза?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
олимпийская квалификация
logoПетр Гуменник
женское катание
logoАнна Погорилая
мужское катание
logoАделия Петросян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Усачева будет поддерживать Петросян и Гуменника в Пекине: «В субботу пойду на арену вместе с коллегами-тренерами»
7сегодня, 06:58
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник
185сегодня, 06:00
Колобков о российских фигуристах: «Не думаю, что в Пекине будут какие-то провокации. Сложность будет скорее в психологическом давлении»
вчера, 16:35
Главные новости
Светлана Журова: «Петросян и Гуменник пройдут квалификацию, 100%. Даже если что-то засудят – уровень очень высокий, ребята точно пройдут»
4 минуты назад
Олимпийская квалификация в Пекине. Гамес и Коровин, Акопова и Рахманин, Шин и Надь выйдут на лед с короткими программами
83сегодня, 07:31Live
Олимпийская квалификация в Пекине. Рид и Амбрулевичюс лидируют после ритм-танца, Харрис и Чан – 2-е, Рейтан и Майоров – 3-и
114сегодня, 07:02
Усачева будет поддерживать Петросян и Гуменника в Пекине: «В субботу пойду на арену вместе с коллегами-тренерами»
7сегодня, 06:58
Туктамышева, Глейхенгауз, Попова, Энберт, Федорова будут комментировать олимпийский отборочный турнир в Okko
11сегодня, 06:28
«Матч ТВ» убрал трансляции олимпийского отбора фигуристов из сетки вещания основного канала. Накануне турнира Okko объявил о приобретении прав
84сегодня, 06:11
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник
185сегодня, 06:00
Олимпийская квалификация в Пекине. Петросян, Хендрикс и Губанова выступят с короткими программами
110сегодня, 04:50
Президент ISU о россиянах на отборе к ОИ-2026: «Мы не хотели подвергать дискриминации по паспортам. Наша политика – допустить нейтральных спортсменов»
54сегодня, 04:40
Гуменник прыгнул один четверной в тренировочном прогоне короткой на отборе к Олимпиаде
12сегодня, 03:28
Ко всем новостям
Последние новости
Колобков о российских фигуристах: «Не думаю, что в Пекине будут какие-то провокации. Сложность будет скорее в психологическом давлении»
вчера, 16:35
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
1714 сентября, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
114 сентября, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
114 сентября, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
113 сентября, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
12 сентября, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
4411 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23