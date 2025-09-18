Тарасова об олимпийском отборе: «Сейчас говорить про честное судейство не приходится. Но мне кажется, что наши все равно выиграют»

Татьяна Тарасова не надеется на честное судейство в отношении фигуристов России.

19-21 сентября в Пекине пройдет отборочный турнир к Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян и Петра Гуменника.

«Сейчас говорить про честное судейство не приходится. Но мне кажется, что наши все равно выиграют», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .