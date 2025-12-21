Тарасова об уходе Костылевой от Плющенко: «Очень жаль! Они хорошо с ней работали. Потеря такой девочки для любого тренера была бы большой бедой»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об уходе фигуристки Елены Костылевой из академии Евгения Плющенко.
Сообщается, что Костылева будет тренироваться у Софьи Федченко.
«Очень жаль! Они хорошо с ней работали. Потеря такой девочки для любого тренера была бы большой бедой. Так и для любого спортсмена потеря профессионального тренера, знающего много и понимающего прыжки, тоже стала бы большой бедой. Но решили, значит так и будет. Наверное, мама будет себя на работу устраивать вместе с Леной», – сказала Тарасова «СЭ».
«Прекращение сотрудничества Плющенко с Костылевой? Мне жаль, что они не договорились, потому что работали они очень хорошо. У Лены ярко выраженный потенциал.
Они с Плющенко подходили друг другу и неоднократно это доказывали. С другим тренером у нее как-то тоже будет. А ее семейные дела не хочу обсуждать», – цитирует Тарасову Sport24.