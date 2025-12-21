Тарасова об уходе Костылевой от Плющенко: «Очень жаль! Они хорошо с ней работали. Потеря такой девочки для любого тренера была бы большой бедой»

Тарасова об уходе Костылевой от Плющенко: очень жаль, они хорошо с ней работали.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об уходе фигуристки Елены Костылевой из академии Евгения Плющенко .

Сообщается, что Костылева будет тренироваться у Софьи Федченко.

«Очень жаль! Они хорошо с ней работали. Потеря такой девочки для любого тренера была бы большой бедой. Так и для любого спортсмена потеря профессионального тренера, знающего много и понимающего прыжки, тоже стала бы большой бедой. Но решили, значит так и будет. Наверное, мама будет себя на работу устраивать вместе с Леной», – сказала Тарасова «СЭ».

«Прекращение сотрудничества Плющенко с Костылевой? Мне жаль, что они не договорились, потому что работали они очень хорошо. У Лены ярко выраженный потенциал.

Они с Плющенко подходили друг другу и неоднократно это доказывали. С другим тренером у нее как-то тоже будет. А ее семейные дела не хочу обсуждать», – цитирует Тарасову Sport24 .