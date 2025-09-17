4

Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Губанова, Хигучи, Браун, Дэвис и Смолкин выступят на Trialeti Trophy

Стал известен состав участников турнира по фигурному катанию Trialeti Trophy.

Турнир серии ISU Challenger пройдет с 8 по 11 октября в Тбилиси.

В мужском одиночном катании заявлены Владимир Литвинцев (Азербайджан), Александр Селевко (Эстония), Ника Эгадзе (Грузия), Сота Ямамото (Япония), Донован Каррильо (Мексика), Владимир Самойлов (Польша), Джейсон Браун (США).

В женском – Анастасия Губанова (Грузия), Лара Наки Гутманн (Италия), Вакаба Хигучи, Ринка Ватанабе (обе – Япония), Ким Со Ен, Хэ Ин Ли, А Сон Ен (все – Южная Корея), Кимми Репонд (Швейцария), Ава Мари Зиглер (США).

В парном катании выступят Карина Акопова и Никита Рахманин (Армения), Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия), Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин (Германия), Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе, Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (все – Италия), Эмили Чан и Спенсер Акира Хоу, Элли Кам и Дэнни О’Ши (все – США).

В танцах на льду в состав участников вошли Лоисья Демужо и Тео Ле Мерсье (Франция), Фиби Беккер и Джеймс Эрнандес (Великобритания), Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Грузия), Ноэми Мария Тали и Ноа Лафорнара (Италия).

Полный состав участников можно посмотреть на сайте ISU.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ISU
