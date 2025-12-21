  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Вайцеховская о переходе Костылевой: «Тренер Федченко – женщина крепкая, с казачьими корнями. На жалость и сострадание ее не возьмешь»
Вайцеховская о переходе Костылевой: «Тренер Федченко – женщина крепкая, с казачьими корнями. На жалость и сострадание ее не возьмешь»

Вайцеховская высказалась о переходе Костылевой к тренеру Софье Федченко.

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о переходе фигуристки Елены Костылевой к тренеру Софье Федченко.

Ранее Костылева тренировалась в академии Евгения Плющенко.

«По мотивам утренних событий я совершенно искренне считаю, что кинопродюсеры должны уже несколько часов как локтями друг друга сшибать в драке за сценарий «Саги о Мамыре и ее ратных подвигах» (название рабочее, идею дарю).

Ну а если серьезно, сюжет-то гениальный: тренер Федченко – женщина крепкая, с казачьими, как мне подсказали, корнями, на жалость и сострадание ее не возьмешь. Диктовать свои условия в этом водевиле может исключительно она сама, и, если довести дело до тотализатора, я бы ставила на нее, а не на противоположную сторону.

Плюс Софья может заработать себе приличное количество бонусов, если справится с тем, с чем не сумели ни Тутберидзе со своим штабом, ни Плющенко – со своим.

Самой спортсменке если сейчас что и нужно, так это жесткая рука. Сюсюкать и умиляться по поводу таланта, думаю, никто не станет: Лена уже переросла статус маленького ребенка – в фигурном катании это происходит гораздо быстрее, чем может показаться. А работать фигуристка умеет.

Алина Горбачева здесь тоже может оказаться в выигрыше: сильный спарринг ей точно не помешает, а отодвинуть себя в группе на второй план она, думаю, не позволит.

Главное здесь с самого начала четко обозначить границы. У кого есть собаки, прекрасно, думаю, меня поймут: коврик, место, а в комнату на диван – ни-ни.

Главное – все это случилось очень вовремя. Чемпионат России фактически завершен, других событий нет, можно запасаться попкорном», – написала Вайцеховская в телеграм-канале.

Федченко подтвердила, что будет работать с Костылевой: «Постараемся дать этой талантливой девочке все, что сможем»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Вайцеховской
Софья Федченко
Елена Вайцеховская
logoсборная России
женское катание
logoЕвгений Плющенко
logoЕлена Костылева
logoЭтери Тутберидзе
Ирина Костылева
