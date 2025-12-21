Михаил Коляда: «За неделю до чемпионата России у Дикиджи была травма спины. Мы отменяли тренировки»
Коляда сообщил, что у Дикиджи была травма спины.
Михаил Коляда сообщил, что за неделю до чемпионата России Владислав Дикиджи получил травму спины.
После короткой программы на ЧР Дикиджи занимает 9-е место с 86,90 баллами. Фигурист является победителем прошлого чемпионата страны.
«За неделю до чемпионата России у Влада была травма спины. Мы отменяли тренировки.
Интересно посмотреть, как на фоне таких трудностей сможет преодолеть себя», – сказал Коляда в эфире Первого канала.
