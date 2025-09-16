4

Энберт о недопуске Глейхенгауза к олимпийскому отбору: «Это дополнительный нюанс, который будет давить на Петросян»

Энберт считает, что недопуск Глейхенгауза к отбору ОИ будет давить на Петросян.

«Конечно, с одной стороны кажется, что спортсмен, который выходит на международный турнир, уже все знает и умеет, прыжки отлажены, программа накатана. Но по‑настоящему, конечно, огромная работа тренера скрывается в этих последних тренировках, часах и минутах до турнира.

Эта тонкая настройка, может быть, не такая масштабная, как годовой тренировочный план, но она не менее важна. Думаю, что для Аделии это, конечно, негативный момент. Я как спортсмен прекрасно понимаю и знаю ценность тренера, который стоит рядом с тобой за бортиком. Так что это будет дополнительный нюанс, который будет давить на Аделию.

Но мне кажется, что она справится. У нее много серьезных турниров позади. Понятно, что было отстранение, не было международных турниров, но она проходила через большие соревнования: этапы Кубка, Финалы Гран‑при и чемпионаты страны, а все‑таки в России мощная конкуренция. У нее есть определенный опыт, знания и силы преодолеть это.

Но, конечно, это серьезный момент для спортсмена, когда тренера не допускают», – рассказал серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт.

Петросян поедет на олимпийский отбор без тренера. И это не заговор, а наш просчет

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
Александр Энберт
logoАделия Петросян
logoсборная России
олимпийская квалификация
logoДаниил Глейхенгауз
женское катание
