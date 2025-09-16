1

Леонова о недопуске Глейхензауза к олимпийскому отбору: «Все время пытаются убрать сильных, как мы уже видели по Валиевой»

Леонова высказалась о недопуске Глейхенгауза до олимпийского отбора в Пекине.

«Если Петросян едет совсем одна, то, конечно, это неприятная история. И вообще эта вся шумиха на самом деле (выглядит) так, будто хотят сбить с толку и настроя. Я это так вижу. Все время пытаются убрать сильных, как мы уже (видели) по той же Камиле Валиевой. Пытаются убрать любыми способами.

Это, конечно, нервная ситуация для Аделии, но мне кажется, что у нее конкурентов там, скорее всего, не будет. По‑моему, она одна, кто будет, если будет, выполнять ультра‑си. Хотя бы один, и, думаю, ей этого хватит, но опять же, дело в настрое. Но я очень надеюсь, что будет хоть какая‑то поддержка для нее, потому что это неприятный момент.

Сейчас до отбора еще есть время, возможно, внесут какие‑то корректировки, чтобы она сама понастраивалась, если ситуация такая, что она совсем без тренера окажется. Конечно, неприятно», – рассказала серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова.

Петросян поедет на олимпийский отбор без тренера. И это не заговор, а наш просчет

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
logoАделия Петросян
logoДаниил Глейхенгауз
олимпийская квалификация
logoАлена Леонова
женское катание
logoсборная России
logoКамила Валиева
