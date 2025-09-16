  • Спортс
  • Бестемьянова о недопуске Глейхенгауза: «Петросян – девочка взрослая, психологически устойчивая. Не надо так драматизировать»
Бестемьянова о недопуске Глейхенгауза: «Петросян – девочка взрослая, психологически устойчивая. Не надо так драматизировать»

Бестемьянова призвала не драматизировать ситуацию с недопуском Глейхенгауза.

Тренера и хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза не допустили к сопровождению Аделии Петросян на квалификационные соревнования к Олимпиаде.

«Во-первых, Аделия там будет не одна. На соревнованиях будут присутствовать представители федерации, тренер Гумменика, довольно много людей, которые готовы ее поддержать и помочь. Кроме того, она девочка взрослая, психологически устойчивая. Поэтому не надо так драматизировать.

Что касается недопуска Глейхенгауза, то это было ожидаемо. С Камилой Валиевой всегда ездили три тренера, и все они имели мало шансов получить допуск в Пекин. В коммюнике сказано, что человек, который имел отношение к дисквалифицированному спортсмену, не может быть допущен. Просто у нас никто об этом не знал и не думал. Видимо, решили, что смогут проскочить как-то», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Петросян поедет на олимпийский отбор без тренера. И это не заговор, а наш просчет

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
logoАделия Петросян
logoсборная России
logoДаниил Глейхенгауз
женское катание
олимпийская квалификация
logoНаталья Бестемьянова
