  • Коган о состоянии Петросян перед олимпийским отбором: «На мой взгляд, все в порядке. Аделия готова участвовать в соревнованиях в Пекине»
4

Коган о состоянии Петросян перед олимпийским отбором: «На мой взгляд, все в порядке. Аделия готова участвовать в соревнованиях в Пекине»

Александр Коган заявил, что Аделия Петросян готова к олимпийскому отбору.

Сегодня фигуристы завершили сбор в Красноярске перед олимпийской квалификацией, которая пройдет с 19 по 21 сентября в Пекине.

«Психологическое состояние спортсменов, которые готовятся к турниру, сложно описать конкретным словом. На мой взгляд, все в порядке. Аделия готова участвовать в соревнованиях [в Пекине].

В сборах принимала участие основная спортсменка, которая заявлена на Олимпийские игры, – Аделия Петросян и первая запасная Алина Горбачева.

Вы знаете, расписание в Пекине составлено таким образом, что соревнования начнутся по московскому времени в 5 часов утра, соответственно, тренировка будет заканчиваться к часу ночи по Москве. Поэтому мы сделали этот сбор в Красноярске, чтобы адаптироваться ко времени.

Такие мероприятия для нас становятся традиционными. Мы тут готовились к Олимпийским играм в Пекине, и это все опробовано», – сказал гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Коган.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
олимпийская квалификация
женское катание
Александр Коган
ФФККР
logoсборная России
logoАделия Петросян
Алина Горбачева
