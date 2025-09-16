Тарасова о предстоящем исполкоме МОК: «Ничего хорошего не жду. Но надеюсь, что, может быть, им надоело над нами издеваться»

Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от предстоящего исполкома МОК.

Ближайшее заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) пройдет 18-19 сентября.

– Какие у вас ожидания от исполкома МОК?

– Поживем – увидим. Я уже устала ждать от них хорошего. Пока происходит только обратное. Ничего хорошего не жду. Но надеюсь, что, может быть, им надоело в открытую перед всем миром над нами издеваться. Может быть, у них не такие интересные соревнования получаются без русских. Хотя, конечно, я мало рассчитываю на их профессиональные качества. Мы в таком положении, что мы должны ждать и кто‑то нас должен защищать.

У нас уже просто тренеров уничтожают. Не пустить на соревнования тренера и хореографа – это что такое? Помогите нам, люди, это беспредел! Такого в правилах нигде нет. И после этого нам ждать справедливости? – сказала Тарасова.