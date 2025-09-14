  • Спортс
Тарасова об олимпийском отборе: «Конечно, и Петросян, и Гуменник справятся с задачей. Едем завоевывать места на Олимпиаду для своей родины»

Татьяна Тарасова уверена, что Петросян и Гуменник отберутся на Олимпиаду.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник примут участие в олимпийском квалификационном турнире, который пройдет с 19 по 21 сентября в Пекине.

«Ожидания от отбора на Олимпиаду? Конечно, и Аделия, и Петр справятся с поставленной задачей. Я очень на это надеюсь. Мы едем туда, чтобы завоевывать места на Олимпиаду для своей родины.

Это закон, что нам нужно быть на две головы сильнее, чтобы оказаться на вершине. Каждый должен сделать то, что должен. Ребята должны откатать свои программы так, чтобы мы кричали «бис» и «браво».

Что касается информационного фона вокруг соревнований, даже не хочу говорить об этом. Противно напоминать людям об этих вещах», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова. 

Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник

