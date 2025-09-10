Родченков о серебре Медведевой на Играх-2018: «Поделом этой Женечке. Бог шельму метит, не надо было таскаться в Лозанну со Смирновым и Жуковым»

Григорий Родченков признался, что был рад поражению Медведевой на ОИ-2018.

На Олимпийских играх в Пхенчхане фигуристка Евгения Медведева завоевала серебро в женском одиночном катании. Победу одержала Алина Загитова.

«Алина Загитова выиграла золото, победив Евгению Медведеву, – поделом этой Женечке, Бог шельму метит, не надо было таскаться в Лозанну со Смирновым и Жуковым, бить там на жалость и кривляться вместе с ними», – написал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Родченков в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы».

Александр Жуков с 2014 по 2018 год возглавлял Олимпийский комитет России (ОКР), Виталий Смирнов – почетный президент ОКР , член Международного олимпийского комитета.

В декабре 2017 года Смирнов, Жуков и Медведева участвовали в заседании исполкома МОК в связи с отстранением России от Олимпийских игр-2018. На Олимпиаде в Пхенчхане российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.

