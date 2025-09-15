«Это просто возмутительно, совершенно обнаглели. Кто нас защитит?». Тарасова о недопуске Глейхенгауза к олимпийскому отбору

Тарасова возмущена недопуском Глейхенгауза к отборочному турниру на Олимпиаду.

Сегодня стало известно, что тренера и хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза не допустили к сопровождению Аделии Петросян на квалификационные соревнования к Олимпиаде.

Соревнования пройдут с 19 по 21 сентября, Петросян примет в них участие в нейтральном статусе.

«Я даже не могла предположить это, они совершенно обнаглели. Нет у них такой власти, чтобы нашего хореографа, тренера снять с соревнований, они не имеют права это делать, это просто возмутительно. Кто защитит нас, кто этим вопросом займется? Такими темпами наши фигуристы могут одни в итоге на Олимпиаду поехать», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Глейхенгауз об олимпийском отборе: «Спортсменку допустили, а тренерскую заявку – нет. Это болезненно, ведь мы готовились как единая команда»