  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • «Это просто возмутительно, совершенно обнаглели. Кто нас защитит?». Тарасова о недопуске Глейхенгауза к олимпийскому отбору
15

«Это просто возмутительно, совершенно обнаглели. Кто нас защитит?». Тарасова о недопуске Глейхенгауза к олимпийскому отбору

Тарасова возмущена недопуском Глейхенгауза к отборочному турниру на Олимпиаду.

Сегодня стало известно, что тренера и хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза не допустили к сопровождению Аделии Петросян на квалификационные соревнования к Олимпиаде.

Соревнования пройдут с 19 по 21 сентября, Петросян примет в них участие в нейтральном статусе.

«Я даже не могла предположить это, они совершенно обнаглели. Нет у них такой власти, чтобы нашего хореографа, тренера снять с соревнований, они не имеют права это делать, это просто возмутительно. Кто защитит нас, кто этим вопросом займется? Такими темпами наши фигуристы могут одни в итоге на Олимпиаду поехать», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Глейхенгауз об олимпийском отборе: «Спортсменку допустили, а тренерскую заявку – нет. Это болезненно, ведь мы готовились как единая команда»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
женское катание
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
logoАделия Петросян
ТАСС
олимпийская квалификация
logoДаниил Глейхенгауз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Жулин о недопуске Глейхенгауза к олимпийскому отбору: «Петросян справится, все будет нормально. Ничего вы не сделаете, пока не закончится СВО»
1650 минут назад
Глейхенгауз об олимпийском отборе: «Спортсменку допустили, а тренерскую заявку – нет. Это болезненно, ведь мы готовились как единая команда»
41сегодня, 15:32
Даниилу Глейхенгаузу отказали в сопровождении Аделии Петросян на отборочный турнир к Олимпиаде-2026
133сегодня, 15:05
Главные новости
Жулин о недопуске Глейхенгауза к олимпийскому отбору: «Петросян справится, все будет нормально. Ничего вы не сделаете, пока не закончится СВО»
1650 минут назад
Глейхенгауз об олимпийском отборе: «Спортсменку допустили, а тренерскую заявку – нет. Это болезненно, ведь мы готовились как единая команда»
41сегодня, 15:32
Даниилу Глейхенгаузу отказали в сопровождении Аделии Петросян на отборочный турнир к Олимпиаде-2026
133сегодня, 15:05
Илья Авербух: «Требовать заоблачных результатов от Петросян и Гуменника было бы неправильно. Но не сомневаюсь, что отбор они пройдут»
7сегодня, 14:48
Слуцкая об олимпийском отборе: «Главное, чтобы наши ребята не задумывались, что что-то может пойти не так. Верю, что у них все получится»
сегодня, 14:36
Тарасова о предложении запретить зарубежную музыку на соревнованиях: «Глупостями не надо заниматься. Такое решение уже было, и его отменили»
8сегодня, 14:27
«Без сложностей не обошлось, но в итоге все вышло даже лучше, чем я думала». Трусова о первом выступлении в шоу после родов
9сегодня, 14:10Видео
Траньков об олимпийской квалификации: «Никакого психологического давления на Петросян и Гуменника не будет»
9сегодня, 13:44
Куликова о тренировках у Давыдова: «Вернулась домой, мне комфортно в этой группе. Чувствую искреннюю поддержку»
5сегодня, 13:05
Ксения Синицына: «Не очень верю психологам. Больше сама на себя надеюсь»
3сегодня, 12:57
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
14вчера, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
1вчера, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
1вчера, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
113 сентября, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
12 сентября, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
4411 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
29 сентября, 09:48