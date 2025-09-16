6

Александр Коган: «Гуменник полетит в Пекин из Санкт-Петербурга. Он там проводит сейчас заключительные тренировки»

Фигурист Петр Гуменник полетит на олимпийский отбор в Пекин из Санкт-Петербурга.

Об этом рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.

Сегодня фигуристы завершили сбор в Красноярске перед олимпийской квалификацией, которая пройдет с 19 по 21 сентября в Пекине.

«Гуменник у нас полетит из Санкт-Петербурга, потому что у него соревнования в Пекине начинаются на день позже, он может прилететь напрямую туда. Он там проводит сейчас заключительные тренировки.

Сбор завершается, сегодня будет еще одна тренировка вечером. Сбор прошел, на мой взгляд, очень хорошо и плодотворно. И, наверное, в этом огромная заслуга Красноярска и руководства Красноярского края за те условия, которые нам были здесь созданы и предоставлены.

Наши фигуристы очень любят Красноярск. Даже сейчас вот девочки сказали, что мы с удовольствием сюда приедем еще раз. Я всех приглашаю на этап Гран-при России, который состоится в начале ноября. Здесь будут наши сильнейшие спортсмены.

Расписание составлено таким образом, что по московскому времени соревнования начнутся в пять часов утра. Соответственно, тренировка будет заканчиваться к часу ночи. Это по московскому времени. Поэтому мы специально сделали вот этот сбор, чтобы адаптироваться и ко времени.

Такие мероприятия у нас уже становятся традиционными. Мы здесь готовились к Олимпийским играм, это все уже достаточно успешно опробовано», – сказал Коган.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: НКК
logoсборная России
logoПетр Гуменник
мужское катание
Александр Коган
олимпийская квалификация
ФФККР
