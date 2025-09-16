«Там, где можно будет поджать оценки, судьи подожмут». Леонова о Петросян и Гуменнике на олимпийском отборе

Алена Леонова считает, что судьи будут «поджимать» российских фигуристов.

19-21 сентября в Пекине пройдет квалификационный турнир к Олимпиаде-2026. На нем выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник.

– Какие ожидания у вас от выступления Петросян и Гуменника?

– Вопрос только во второй оценке. Компоненты обычно у нас зависят от рейтинга, от того, как ты выступаешь на международке. Так как рейтинг нулевой у нас сейчас, баловать нас не будут судьи. Прыгать выше головы тоже не надо сейчас. Аделии и Петру нужно просто сделать свой максимум, желательно без ошибок. Главное – хороший настрой наших спортсменов.

– Российские фигуристы могут столкнуться с излишне строгим судейством?

– Судьи, которые будут на отборе, возможно, и видели ранее выступления Петросян и Гуменника, интернет же для всех открыт. Есть такая история, что обычно люди без рейтинга не могут получить много баллов априори. Хотя это неправильно. Оценки у наших ребят все равно будут хорошими. Но там, где можно будет поджать их, судьи подожмут, – ответила серебряный призер чемпионата мира-2012 Леонова .