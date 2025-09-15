Мария Бутырская: «Олимпийскую квалификацию Петросян и Гуменник абсолютно спокойно должны пройти. На Играх будет тяжелее»

Мария Бутырская считает, что Петросян и Гуменник квалифицируются на Олимпиаду.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник примут участие в олимпийском квалификационном турнире, который пройдет с 19 по 21 сентября в Пекине.

– Я бы пожелала Аделии и Петру, самое главное – быть спокойными, уверенными в себе, потому что они все умеют, все знают. Они у нас замечательные: и Аделия, и Петр. Вся страна, конечно, будет за них болеть. Пусть делают то, что они умеют.

– Должны ли они справиться с квалификацией?

– Конечно, абсолютно. Даже сомнений нет. Там не будет практически таких сильных спортсменов, которые будут претендовать на выигрыш у наших. Поэтому должны. Это очередной этап, который они абсолютно спокойно должны пройти, потому что на Олимпийских играх будет тяжелее.

А сейчас надо просто проверить все, попробовать, показать себя. Все‑таки давно вживую наших спортсменов никто не видел. Жаль, что их так мало, – сказала чемпионка мира Бутырская.