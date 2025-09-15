7

Мария Бутырская: «Олимпийскую квалификацию Петросян и Гуменник абсолютно спокойно должны пройти. На Играх будет тяжелее»

Мария Бутырская считает, что Петросян и Гуменник квалифицируются на Олимпиаду.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник примут участие в олимпийском квалификационном турнире, который пройдет с 19 по 21 сентября в Пекине.

– Я бы пожелала Аделии и Петру, самое главное – быть спокойными, уверенными в себе, потому что они все умеют, все знают. Они у нас замечательные: и Аделия, и Петр. Вся страна, конечно, будет за них болеть. Пусть делают то, что они умеют.

– Должны ли они справиться с квалификацией?

– Конечно, абсолютно. Даже сомнений нет. Там не будет практически таких сильных спортсменов, которые будут претендовать на выигрыш у наших. Поэтому должны. Это очередной этап, который они абсолютно спокойно должны пройти, потому что на Олимпийских играх будет тяжелее.

А сейчас надо просто проверить все, попробовать, показать себя. Все‑таки давно вживую наших спортсменов никто не видел. Жаль, что их так мало, – сказала чемпионка мира Бутырская.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
женское катание
мужское катание
logoПетр Гуменник
олимпийская квалификация
logoсборная России
logoМария Бутырская
logoОлимпиада-2026
logoАделия Петросян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
А что с фигуристами-героями Пекина-2022? Наши возвращаются туда же, где заканчивали до бана
12сегодня, 09:40
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник
128сегодня, 06:10
«И Петросян, и Гуменник должны всех обыгрывать». Жулин об олимпийском отборе
5вчера, 14:54
Главные новости
Траньков об олимпийской квалификации: «Никакого психологического давления на Петросян и Гуменника не будет»
16 минут назад
Куликова о тренировках у Давыдова: «Вернулась домой, мне комфортно в этой группе. Чувствую искреннюю поддержку»
445 минут назад
Ксения Синицына: «Не очень верю психологам. Больше сама на себя надеюсь»
153 минуты назад
Сарновский о четверном акселе: «В межсезонье были очень близкие попытки. Надеюсь, в конце сезона я его сделаю»
2сегодня, 12:03
Никита Сарновский: «Как бы самокритично это ни звучало, нет у меня второй оценки. Понимаю, что должен над ней работать, работать и работать»
16сегодня, 11:49
Васильев снялся с Nebelhorn Trophy: «Проблемы с Ассоциацией фигурного катания Латвии тяжело давили на меня в последние месяцы и мешали подготовке»
67сегодня, 11:06
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2025/26: контрольные прокаты и чемпионат России пройдут в Петербурге, финал Гран-при – в Челябинске
40сегодня, 11:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2025/26: юниорский Гран-при стартовал в августе, олимпийская квалификация пройдет в сентябре
3сегодня, 11:00
Рудковская о костюме Елены Костылевой в короткой программе: «Спорить с Ириной – себе дороже. Мы предоставили ей свободу выбора»
213сегодня, 07:13
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник
128сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
14вчера, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
1вчера, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
1вчера, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
113 сентября, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
12 сентября, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
4411 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
29 сентября, 09:48