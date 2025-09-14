«И Петросян, и Гуменник должны всех обыгрывать». Жулин об олимпийском отборе

Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился ожиданиями от олимпийского квалификационного турнира фигуристов, который пройдет 19-21 сентября в Пекине.

Россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

«Даже не знаю, чего ожидать от квалификационного турнира в Пекине. Наших ребят давно не было на международной арене, поэтому не могу предположить, как именно нас будут судить и оценивать. Как и всегда, нужно быть на две головы сильнее.

Насколько сильной будет конкуренция? Честно скажу, не знаю, кто из иностранцев будет там выступать. По идее, и Аделия, и Петр должны всех обыгрывать.

Что касается информационного фона, не буду говорить за ребят. Отмечу только, что ментально они не сломаются. Люди, которые прыгают четверные прыжки, обладают нужной ментальностью, чтобы через все это спокойно пройти», – сказал Жулин.

