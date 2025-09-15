Куликова о тренировках у Давыдова: «Вернулась домой, мне комфортно в этой группе. Чувствую искреннюю поддержку»

Фигуристка Куликова рассказала, что чувствует поддержку в штабе Давыдова.

Елизавета Куликова вернулась от Светланы Соколовской к Сергею Давыдову в ноябре прошлого года.

– Вы перешли к Сергею Давыдову. Расскажите, как вам?

– Я вернулась домой. Вернулась к себе. Приняли хорошо, поддерживали. Очень благодарна штабу, Сергею Дмитриевичу Давыдову, всем тренерам. Мне комфортно в этой группе, себя чувствую отлично. Чувствую настоящую искреннюю поддержку, – сказала Куликова.