Куликова о тренировках у Давыдова: «Вернулась домой, мне комфортно в этой группе. Чувствую искреннюю поддержку»
Фигуристка Куликова рассказала, что чувствует поддержку в штабе Давыдова.
Елизавета Куликова вернулась от Светланы Соколовской к Сергею Давыдову в ноябре прошлого года.
– Вы перешли к Сергею Давыдову. Расскажите, как вам?
– Я вернулась домой. Вернулась к себе. Приняли хорошо, поддерживали. Очень благодарна штабу, Сергею Дмитриевичу Давыдову, всем тренерам. Мне комфортно в этой группе, себя чувствую отлично. Чувствую настоящую искреннюю поддержку, – сказала Куликова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
