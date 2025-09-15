4

Куликова о тренировках у Давыдова: «Вернулась домой, мне комфортно в этой группе. Чувствую искреннюю поддержку»

Фигуристка Куликова рассказала, что чувствует поддержку в штабе Давыдова.

Елизавета Куликова вернулась от Светланы Соколовской к Сергею Давыдову в ноябре прошлого года.

– Вы перешли к Сергею Давыдову. Расскажите, как вам?

– Я вернулась домой. Вернулась к себе. Приняли хорошо, поддерживали. Очень благодарна штабу, Сергею Дмитриевичу Давыдову, всем тренерам. Мне комфортно в этой группе, себя чувствую отлично. Чувствую настоящую искреннюю поддержку, – сказала Куликова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Сергей Давыдов
женское катание
logoЕлизавета Куликова
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Елизавета Куликова: «Были трудности в начале сезона - небольшая травма, меня «порезали». Но ничего страшного, восстановилась очень быстро»
2вчера, 11:35
Яметова о переходе в группу Давыдова: «Решение принимала очень долго. Все-таки решила перейти – жизнь требует новых эмоций, чего-то нового»
23вчера, 10:38
Мемориал Рабер. Куликова победила, Синицына – 2-я, Яметова – 4-я, Стрельцова заняла первое место по КМС
89вчера, 10:02
Главные новости
Траньков об олимпийской квалификации: «Никакого психологического давления на Петросян и Гуменника не будет»
15 минут назад
Ксения Синицына: «Не очень верю психологам. Больше сама на себя надеюсь»
152 минуты назад
Мария Бутырская: «Олимпийскую квалификацию Петросян и Гуменник абсолютно спокойно должны пройти. На Играх будет тяжелее»
7сегодня, 12:30
Сарновский о четверном акселе: «В межсезонье были очень близкие попытки. Надеюсь, в конце сезона я его сделаю»
2сегодня, 12:03
Никита Сарновский: «Как бы самокритично это ни звучало, нет у меня второй оценки. Понимаю, что должен над ней работать, работать и работать»
16сегодня, 11:49
Васильев снялся с Nebelhorn Trophy: «Проблемы с Ассоциацией фигурного катания Латвии тяжело давили на меня в последние месяцы и мешали подготовке»
66сегодня, 11:06
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2025/26: контрольные прокаты и чемпионат России пройдут в Петербурге, финал Гран-при – в Челябинске
40сегодня, 11:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2025/26: юниорский Гран-при стартовал в августе, олимпийская квалификация пройдет в сентябре
3сегодня, 11:00
Рудковская о костюме Елены Костылевой в короткой программе: «Спорить с Ириной – себе дороже. Мы предоставили ей свободу выбора»
213сегодня, 07:13
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник
128сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
14вчера, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
1вчера, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
1вчера, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
113 сентября, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
12 сентября, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
4411 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
29 сентября, 09:48