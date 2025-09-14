Елизавета Куликова рассказала, что получила небольшую травму в начале сезона.

Фигуристка заняла первое место на Мемориале Рабер, набрав 196,36 балла.

– Естественно, есть над чем работать еще. Я довольна своим прокатом. Началом сезона тоже довольна. Были трудности в начале сезона — небольшая травма, меня «порезали», но ничего страшного, восстановилась очень быстро, поэтому это не повлияло.

Кто ставил новую программу? Можно сказать, не новую: когда в юниорах каталась, у меня была эта программа, просто кусочек новый добавили. Но я уже взрослая Лиза, не маленькая. Ставила программу Виктория Леонидовна (Пантаренко) – наш хореограф. Ей большое спасибо, я ее очень люблю. Она поддерживает, и мне нравится, как она ставит программы.

– Как подходите к сезону, какие цели?

– Кайфовать во время программы. Практически всегда катаю чисто, без падений, но хочу в удовольствие, не париться над какими‑то вещами и кайфовать. Сейчас накатывали программы и нарабатывали стабильность, но буду учить новые элементы, – сказала Куликова.

Она также рассказала, что пробует исполнять элементы ультра-си.

«В юниорах были успешные попытки четверного лутца. Сейчас, когда есть время, вхожу, пробую это прыжок. Иногда пробую тройной аксель.

С Вероникой Яметовой в жизни мы не соперники, мы не должны соперничать. Мы подруги, общаемся, в хороших отношениях. В жизни нет никакой конкуренции, на льду просто выполняем свою работу. А там уже судьи, по прокатам будем смотреть», – приводит слова фигуристки Sport24.