Анастасия Губанова: «Невозможно описать словами, что значит кататься на домашнем турнире. Все здесь так тепло меня принимают»

Анастасия Губанова поделилась впечатлениями от выступления на турнире в Грузии.

Грузинская фигуристка лидирует после короткой программы на турнире Trialeti Trophy в Тбилиси. Программа Губановой поставлена под треки Anu Malik, Alka Yagnik & Hema Sardesai – San Sanana и Panjabi MC – Jogi.

«Невозможно описать словами, что значит кататься на домашних соревнованиях. Все здесь так тепло меня принимают. Честно говоря, не могу сказать, является ли это дополнительным давлением или скорее поддержкой для меня. Я просто счастлива быть здесь.

В этом году я решила выбрать музыкальные стили, которые мне действительно подходят. Мне очень нравится индийская тематика, поэтому я решила вернуться к ней еще раз.

Но это новая программа, новая музыка и новое платье. Которое, кстати, мне очень нравится. Я с самого начала знала, что хочу кататься в красном, поэтому почти первый же поиск в Pinterest дал мне идею для костюма», – сказала чемпионка Европы 2023 года Губанова.

