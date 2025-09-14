  • Спортс
  • Яметова о переходе в группу Давыдова: «Решение принимала очень долго. Все-таки решила перейти – жизнь требует новых эмоций, чего-то нового»
Яметова о переходе в группу Давыдова: «Решение принимала очень долго. Все-таки решила перейти – жизнь требует новых эмоций, чего-то нового»

Вероника Яметова объяснила, почему решила перейти в группу Сергея Давыдова.

Ранее фигуристка тренировалась в Екатеринбурге в группе Владимира Гнилозубова и Елены Левковец. 

– Почему решили сменить тренерский штаб?

– Решение принимала очень долго. Думала, сопоставляла все факты. Все-таки решила перейти – жизнь требует новых эмоций, чего-то нового. Выбрала штаб Сергея Дмитриевича (Давыдова), потому что он воспитал много хороших спортсменов, которые прыгают ультра-си, каскады 3-3.

По дисциплине эта команда подходит мне больше всего. Мои тройные прыжки требовали коррекции в технике, поэтому была вынуждена перейти. Это было мое решение. Хочется чисто катать на стартах, чтобы не подводить федерацию и нового тренера.

– Работали уже над элементами ультра-си?

– Пока не работали. Я только недавно перешла, в межсезонье тренеру нужно было понять, что я могу, на что способна. Исправляли технику тройных, накатывали новые программы, изучали новые фишки.

– Как вам в Москве?

– Уже привыкла. Живу в 15 минутах от ЦСКА, расписание удобное. Привыкла.

– В каких отношениях вы остались с предыдущим тренерским штабом? 

– В хороших. Мы не поддерживаем контакт, но разошлись на хорошей ноте, – сказала призер этапов Гран-при России Вероника Яметова.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Владимир Гнилозубов
Вероника Яметова
женское катание
Елена Левковец
logoсборная России
Сергей Давыдов
