Диана Дэвис: «Попросили Чок помочь нам с идеями костюма для ритм-танца. Всего за один день она придумала великолепный дизайн»

Дэвис и Смолкин рассказали о помощи Мэдисон Чок с костюмом для ритм-танца.

Грузинские фигуристы представили на турнире Trialeti Trophy ритм-танец под песню группы The Offspring.

«Я набросала несколько эскизов, но они были слишком в стиле хип-хопа. Поэтому мы попросили Мэдисон Чок (трехкратную чемпионку мира в танцах на льду из США – Спортс’’) помочь нам придумать несколько идей для костюма, и всего за один день она придумала этот великолепный дизайн.

Я попросила ее только оставить брюки, потому что они, на мой взгляд, идеально подходят к стилю 90-х», – сказала Дэвис , отметив, что костюм Смолкина еще будет дорабатываться.

«Я не большой поклонник темы 90-х. Это напоминает прошлые сезоны с их энергичными танцами. Лично я бы хотел вернуть что-то классическое — например, старое доброе танго. Наверное, я более консервативен. Мне очень нравилась эпоха обязательных танцев», – добавил Смолкин .

Фото: страница Golden Skate в соцсети