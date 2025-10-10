  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Диана Дэвис: «Попросили Чок помочь нам с идеями костюма для ритм-танца. Всего за один день она придумала великолепный дизайн»
Фото
11

Диана Дэвис: «Попросили Чок помочь нам с идеями костюма для ритм-танца. Всего за один день она придумала великолепный дизайн»

Дэвис и Смолкин рассказали о помощи Мэдисон Чок с костюмом для ритм-танца.

Грузинские фигуристы представили на турнире Trialeti Trophy ритм-танец под песню группы The Offspring. 

«Я набросала несколько эскизов, но они были слишком в стиле хип-хопа. Поэтому мы попросили Мэдисон Чок (трехкратную чемпионку мира в танцах на льду из США – Спортс’’) помочь нам придумать несколько идей для костюма, и всего за один день она придумала этот великолепный дизайн.

Я попросила ее только оставить брюки, потому что они, на мой взгляд, идеально подходят к стилю 90-х», – сказала Дэвис, отметив, что костюм Смолкина еще будет дорабатываться.

«Я не большой поклонник темы 90-х. Это напоминает прошлые сезоны с их энергичными танцами. Лично я бы хотел вернуть что-то классическое — например, старое доброе танго. Наверное, я более консервативен. Мне очень нравилась эпоха обязательных танцев», – добавил Смолкин.

Топ-фигурка дебютирует в Грузии – домашний турнир самой амбициозной команды сезона

Фото: страница Golden Skate в соцсети

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
logoГлеб Смолкин
logoДиана Дэвис
сборная Грузии
logoМэдисон Чок
танцы на льду
Trialeti Trophy
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Trialeti Trophy. Дэвис и Смолкин победили с отрывом в 23 балла, Харрис и Чан – 2-е, Демужо и Ле Мерсье – 3-и
1629 минут назад
Глеб Смолкин: «Коллеги-фигуристы спрашивали про Тбилиси. У нас рекомендации простые – поехать в центр города, там можно много всего увидеть»
19вчера, 17:37
Смолкин об оценках за ритм-танец: «80 баллов – на данный момент устраивает. Хотелось бы получить что-то близкое на Гран-при, но пока вряд ли»
8вчера, 17:30
Главные новости
Trialeti Trophy. Эгадзе, Браун, Александр Селевко, Литвинцев, Каррильо выступят с произвольными программами
12 минуты назадLive
Мемориал Панина. КМС. Федотова, Ручина, Диана Мильто, Петрова, Сарафанова, Бершадская покажут произвольные программы
34 минуты назадLive
Чемпионат Москвы. Рыбакова и Махноносов победили в танцах на льду, Пасечник и Чиризано – 2-е, Шичина и Дрозд – 3-и
3012 минут назад
Евгения Медведева: «Отсутствие флага и гимна угнетает, морально становится сложнее выступать. Поэтому очень рада за наших паралимпийцев»
319 минут назад
Trialeti Trophy. Дэвис и Смолкин победили с отрывом в 23 балла, Харрис и Чан – 2-е, Демужо и Ле Мерсье – 3-и
1629 минут назад
Илья Авербух: «Каждый в нашей стране знает Валиеву, обожает ее, подключен к ее судьбе. Она должна выйти на лед и начать соревноваться»
2629 минут назад
Мемориал Панина. КМС. Арсений Федотов победил, Ленков – 2-й, Семков – 3-й
17941 минуту назад
Анастасия Губанова: «Невозможно описать словами, что значит кататься на домашнем турнире. Все здесь так тепло меня принимают»
14сегодня, 09:53
Федченко о программе Горбачевой «Нотр-Дам»: «Убеждали Алину посмотреть фильм, мюзикл, но она сказала, что прочитает книгу. Пока мы в процессе»
24сегодня, 09:34
Горбачева о травме: «На тренировке во Франции столкнулась с мальчиком, он мне прорубил ногу глубоко. Сшили не очень хорошо, восстановление затянулось»
10сегодня, 08:29
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго, Абоян и Веселухин, Бьянки и Базиль выступят с ритм-танцами
сегодня, 10:35Live
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов, Билибина и Кашаев, Гончарова и Синцов, Тихонова и Лысов покажут произвольные танцы
сегодня, 06:01
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей, Камалдинова и Маришин, Третьякова и Саморуков покажут произвольные программы
вчера, 20:36
Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Абу-Даби
сегодня, 06:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
5вчера, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
вчера, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
5вчера, 13:13
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
3вчера, 09:08
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45
Дмитрий Губерниев: «Поздравляю Косторную и Куницу с пополнением в семье. Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей»
63 октября, 16:28