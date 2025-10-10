  • Спортс
Евгения Медведева: «Отсутствие флага и гимна угнетает, морально становится сложнее выступать. Поэтому очень рада за наших паралимпийцев»

Медведева заявила, что в нейтральном статусе выступать сложнее, чем с флагом.

В конце сентября Международный паралимпийский комитет (МПК) снял все ограничения с Паралимпийского комитета России. Спортсмены смогут выступать на соревнованиях с флагом и гимном страны.

«Отсутствие флага и гимна очень сильно угнетает. Морально становится сложнее выступать, ведь ты чувствуешь какое-то давление, которого быть и не должно. Поэтому мне очень радостно за наших паралимпийцев, которые заслужили право стоять на пьедестале, видеть флаг и слушать гимн.

Хочу отметить Аделию Петросян и Петра Гуменника, которые прошли олимпийский отбор в Пекине и заслужили в индивидуальном порядке право выступить на Олимпийских играх в Милане. Уверена, у них очень продуктивная подготовка сейчас.

Несмотря на то что пока у них не будет ни флага, ни гимна, мы все знаем, откуда они, и будем болеть за наших. Олимпийские игры – это высшая ступень, на которую стремится подняться любой спортсмен», – сказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Наших паралимпийцев пустили на Игры с флагом и гимном! Вот как Россия этого добилась

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
