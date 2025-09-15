Рудковская о костюме Елены Костылевой в короткой программе: «Спорить с Ириной – себе дороже. Мы предоставили ей свободу выбора»

Рудковская заявила, что академия Плющенко не имеет отношения к костюму Костылевой.

13-летняя фигуристка Елена Костылева победила на первенстве Московской области. В короткой программе она выступила под песни Леди Гаги, в произвольной – под музыку из сюиты «Пер Гюнт».

«Наша команда «Ангелов Плющенко» никакого отношения к компоновке музыки и костюму не имеет. Изначально у автора идеи номера, Лизы Нугумановой, была совершенно другая концепция и другие эскизы. В июне Ирина Костылева потребовала полностью отстранить Лизу от постановочного процесса. Мы были с этим категорически не согласны, но выполнили ее требование. После этого Ирина сама все изменила: и музыку, и костюм», – сказала Яна Рудковская .

Продюсер также подчеркнула, что Евгений Плющенко , Екатерина Митрофанова и Елизавета Нугуманова считают образ крайне спорным: «Но спорить с Ириной Костылевой – себе дороже. Мы предоставили ей свободу выбора, а теперь посмотрим, что скажут судьи: оставят ли они этот номер и костюм на сезон или потребуют изменений. А вот прислушается ли Ирина – большой вопрос!»

