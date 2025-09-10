34

Мама Елены Костылевой: «Полтора года были верны Плющенко. Придется снять пояс верности, будем заниматься на стороне»

Ирина Костылева выразила недовольство тем, как тренируют ее дочь Елену.

13-летняя Елена Костылева – победительница первенства России среди юниоров и финала юниорского Гран-при России в сезоне-2024/25. Она тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Сегодня 10 сентября. Начали готовиться к первенству Московской области, которое состоится послезавтра. Начали катать, аж полтора раза за 1,5 часа тренировки, произвольную программу с тройными прыжками.

Ребята, это просто ###... Конечно, все на жопу. Так как она тройные у него по два раза прыгает за тренировку. Это вместе с бабочками и падениями. О четверных, которые она имела, и речи не идет. <...>

Мне интересно, какое решение примет тренер Плющенко? Снимет Лену с первенства Мособласти или выпустит показать свою работу с чемпионкой России, рекордсменкой?» – написала Ирина Костылева в соцсети ВК.

«Лена даст результат и в этом сезоне. Пропускать сезон не собираемся. Ждем Плющенко. Пока ждем работу. Но времени до этапов Гран-при очень мало. Полтора года были верны ему. Придется снять пояс верности. Будем заниматься на стороне», – добавила мама фигуристки в комментариях. 

«За 15 месяцев 7 травм с полной потерей контента». Куда подевалась 13-летняя звезда Плющенко

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница «Леночка Костылева» в соцсети ВК
Ирина Костылева
Елена Костылева
logoсборная России
logoЕвгений Плющенко
женское катание
брань
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мама Костылевой: «Очень противно читать статьи и комментарии о якобы симуляции серьезности травмы Лены»
425 сентября, 13:58
Глейхенгауз – на вопросы о Костылевой: «Если попадается очень талантливый ребенок, но родитель совсем перегибает, то ты выбираешь счастливое тренерство, а не результат»
4229 августа, 09:20
Елена Костылева допущена к полноценным тренировкам
3619 августа, 17:04
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Шимада, Окада, Гладки, Барахтина, Ежова выступят с короткими программами
1314 минут назадLive
Российские и белорусские флаги будут запрещены во время отборочного турнира на Олимпиаду-2026
318 минут назад
Тарасова о словах Родченкова про Медведеву: «Мерзавец! Его надо отправить в сумасшедший дом. Неадекватный человек»
939 минут назад
Родченков о серебре Медведевой на Играх-2018: «Поделом этой Женечке. Бог шельму метит, не надо было таскаться в Лозанну со Смирновым и Жуковым»
3254 минуты назад
Тарасова о Володине: «Он хорошо катается, ему быстро дали гражданство. А нам о своих спортсменах думать надо – и чтобы они выступили на Олимпиаде»
2сегодня, 11:53
Илья Авербух: «Поддерживаю выступления под нейтральным флагом, хотя многие меня за это не одобряют. Надо выступать, говорить о себе»
3сегодня, 10:43
Илья Авербух: «Встреча с Людмилой Пахомовой изменила всю мою дальнейшую жизнь. Она сказала: «Тебе обязательно надо идти в танцы»
1сегодня, 10:35
Журова о Володине, перешедшем в Германию: «Тут спортсмена сложно осудить. Он меняет гражданство не по политическим мотивам, а потому что хочет реализовать себя»
29сегодня, 09:37
Журова об олимпийском отборе: «Пары не допустили, потому что у нас очень конкурентоспособные спортсмены. Чтобы мы не поднимались на пьедестал»
39сегодня, 07:48
Член совета ISU Кибалко об олимпийском отборе: «Российские флаги во время соревнований могут быть для всех запрещены»
15сегодня, 07:11
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
сегодня, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
2вчера, 09:48
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер победили в танцах на льду, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 2-е, Хомик и Бюлоу – 3-и
5 сентября, 20:40
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер выиграли ритм-танец, Сольдати и Тальябу – 2-е, Стаперт и Коротков – 3-и
14 сентября, 18:24
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
30 августа, 15:10
Москвина о распаде пары Камалдинова – Родионов: «Если мы делаем изменения в составе команды, это продиктовано насущной необходимостью»
230 августа, 13:05
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь лидируют после короткой программы, Кемп и Елизаров – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
28 августа, 15:29
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
222 августа, 13:17