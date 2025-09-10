Мама Елены Костылевой: «Полтора года были верны Плющенко. Придется снять пояс верности, будем заниматься на стороне»

Ирина Костылева выразила недовольство тем, как тренируют ее дочь Елену.

13-летняя Елена Костылева – победительница первенства России среди юниоров и финала юниорского Гран-при России в сезоне-2024/25. Она тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко .

«Сегодня 10 сентября. Начали готовиться к первенству Московской области, которое состоится послезавтра. Начали катать, аж полтора раза за 1,5 часа тренировки, произвольную программу с тройными прыжками.

Ребята, это просто ###... Конечно, все на жопу. Так как она тройные у него по два раза прыгает за тренировку. Это вместе с бабочками и падениями. О четверных, которые она имела, и речи не идет. <...>



Мне интересно, какое решение примет тренер Плющенко? Снимет Лену с первенства Мособласти или выпустит показать свою работу с чемпионкой России, рекордсменкой?» – написала Ирина Костылева в соцсети ВК.

«Лена даст результат и в этом сезоне. Пропускать сезон не собираемся. Ждем Плющенко. Пока ждем работу. Но времени до этапов Гран-при очень мало. Полтора года были верны ему. Придется снять пояс верности. Будем заниматься на стороне», – добавила мама фигуристки в комментариях.

