Елизавета Нугуманова: «Предлагали Костылевой другие платья. К этому не имею никакого отношения»

Нугуманова сообщила, что не имеет отношения в выбору платья для Костылевой.

Накануне Елена Костылева показала платье для новой короткой программы под песню Леди Гаги Bad Romance.

Елизавета Нугуманова тренирует Костылеву в Академии Плющенко.

«Моя любимая команда «Арт Блеск» предлагала Лене вот такие платья и массу других. Я к костюму Лены не имею никакого отношения», – написала Нугуманова в комментариях канала «Бархатный чат».

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Бархатный чат
