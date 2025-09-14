Елизавета Нугуманова: «Предлагали Костылевой другие платья. К этому не имею никакого отношения»

Нугуманова сообщила, что не имеет отношения в выбору платья для Костылевой.

Накануне Елена Костылева показала платье для новой короткой программы под песню Леди Гаги Bad Romance. Елизавета Нугуманова тренирует Костылеву в Академии Плющенко . «Моя любимая команда «Арт Блеск» предлагала Лене вот такие платья и массу других. Я к костюму Лены не имею никакого отношения», – написала Нугуманова в комментариях канала «Бархатный чат».