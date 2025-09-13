Мама Костылевой об образе фигуристки в короткой программе: «Не хотели повторять костюмы Леди Гаги, но взяли ее стиль и адаптировали под красотку Леночку»

Мама Елены Костылевой рассказала о костюме фигуристки для короткой программы.

Сегодня Костылева представила новую короткую программу под песню Леди Гаги Bad Romance на первенстве Московской области.

«Не хотели повторять костюмы Леди Гаги, но взяли ее стиль в костюме. Корсет, лайкра, шорты. И адаптировали под красотку Леночку», – передает слова Ирины Костылевой фан-группа Елены в телеграме.