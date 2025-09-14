Малинин выложил пост в соцсети: «Всегда найдутся люди, которым есть что сказать. Возьмите коньки и попробуйте сделать то же, что и я»

Американский фигурист Илья Малинин выложил обращение в соцсети.

Сегодня 20-летний спортсмен победил на турнире Lombardia Trophy в Италии. Позже он поделился сторис в инстаграме.

«Неважно, что ты делаешь. Всегда найдутся люди, которым есть что сказать.

Возьмите коньки и попробуйте сделать то же, что и я. Потом посмотрим, что вы скажете», – написал Малинин , который также является действующим чемпионом мира.