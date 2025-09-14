Малинин выложил пост в соцсети: «Всегда найдутся люди, которым есть что сказать. Возьмите коньки и попробуйте сделать то же, что и я»
Американский фигурист Илья Малинин выложил обращение в соцсети.
Сегодня 20-летний спортсмен победил на турнире Lombardia Trophy в Италии. Позже он поделился сторис в инстаграме.
«Неважно, что ты делаешь. Всегда найдутся люди, которым есть что сказать.
Возьмите коньки и попробуйте сделать то же, что и я. Потом посмотрим, что вы скажете», – написал Малинин, который также является действующим чемпионом мира.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Ильи Малинина
