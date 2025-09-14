  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Малинин выложил пост в соцсети: «Всегда найдутся люди, которым есть что сказать. Возьмите коньки и попробуйте сделать то же, что и я»
29

Малинин выложил пост в соцсети: «Всегда найдутся люди, которым есть что сказать. Возьмите коньки и попробуйте сделать то же, что и я»

Американский фигурист Илья Малинин выложил обращение в соцсети.

Сегодня 20-летний спортсмен победил на турнире Lombardia Trophy в Италии. Позже он поделился сторис в инстаграме.

«Неважно, что ты делаешь. Всегда найдутся люди, которым есть что сказать.

Возьмите коньки и попробуйте сделать то же, что и я. Потом посмотрим, что вы скажете», – написал Малинин, который также является действующим чемпионом мира.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Ильи Малинина
мужское катание
logoИлья Малинин
logoсборная США
Lombardia Trophy
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Lombardia Trophy. Малинин победил, Кагияма – 2-й, Мемола – 3-й
181сегодня, 14:27
Малинин – это новая фигурка: не прыжки, а трюки
47вчера, 04:48
Lombardia Trophy. Малинин выиграл короткую программу, Кагияма – 2-й, Миура – 3-й, Мемола – 4-й, Сяо Хим Фа – 6-й
19712 сентября, 17:10
Главные новости
Александр Жулин: «Политизировать спорт и Олимпиаду – катастрофа. Все играют в одну калитку против нас, всем это очень нравится и выгодно»
6сегодня, 19:36
Центр фигурного катания Загитовой планируют открыть летом 2026 года
29сегодня, 18:19Фото
Lombardia Trophy. Пэйт и Бай победили в танцах на льду, Мразкова и Мразек – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и, Игнатьева и Семко – 6-е
10сегодня, 17:19
Мемориал Рабер. Сарновский победил по взрослым, Колесников – по КМС, Жолобов – 2-й, Карартынян – 3-й
35сегодня, 17:05
Первенство Московской области. Костылева победила по КМС, Трофимова – 2-я, Третьякова выиграла по взрослым, Рубцова – 2-я, Зинина – 4-я
263сегодня, 16:32
Ксения Синицына: «После лета и отдыха набирать форму всегда не так‑то легко, но мы справились. Сейчас нарабатываем уверенность»
2сегодня, 16:18
Команда Тутберидзе показала фрагменты программ Бойковой и Козловского на сезон
27сегодня, 15:19Видео
«Как вам мой новый дерзкий образ?» Загитова поблагодарила болельщиков и Медведеву после шоу
30сегодня, 15:05
«И Петросян, и Гуменник должны всех обыгрывать». Жулин об олимпийском отборе
4сегодня, 14:54
Lombardia Trophy. Малинин победил, Кагияма – 2-й, Мемола – 3-й
181сегодня, 14:27
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
13сегодня, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
1сегодня, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
сегодня, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
3вчера, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
1вчера, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
12 сентября, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
4211 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
29 сентября, 09:48