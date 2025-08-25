  • Спортс
Медведева о сотрудничестве с Загитовой: «Алина предложила поучаствовать в ее проекте, я вспомнила, что у меня есть свой – получился бартер»

Евгения Медведева рассказала, как возникла идея выступления в шоу Загитово.

В августе Медведева приняла участие в ледовом шоу Алина Загитовой «Ассоль». 

Если ко мне с позитивом, то я тоже. Неважно, что было в прошлом, через стенку вполне можно разговаривать и очень даже весело. Продуктивно, по-человечески. Да, коннекта уже такого не будет. И Алина это тоже понимала, все уже взрослые девочки.

Ну что, мы встретились, похихикали, рассказали, что у кого в жизни важное происходит. И она говорит: «Вот я вот хочу, во-первых, там зарыть топор войны, подружиться обратно, нормально общаться». Я такая: «Я тоже». И говорю: «И?..» Говорит: «Естественно, чтобы ты покаталась у меня в шоу «Ассоль». Я ответила: «Слушай, сразу прямо на стол тебе зеленую карточку я не положу, конечно. Мне надо подумать».

Мы договорились, что надо будет как-то подумать, чтобы это было не одностороннее, а чтобы девочки вместе решили – и девочки общаются. Всем показать это. Я говорю: «У меня проект свой есть. Давай мы с тобой как-то сконнектимся. Ты приходи ко мне на «Бес комментариев», а я покатаюсь у тебя в «Ассоль».

Алина пришла ко мне с предложением поучаствовать в собственном проекте, я вспомнила, что у меня есть свой – и получился некий бартер. Все круто и логично. Мы с Алиной в коллективном решении поняли, что нужно работать на две стороны. Она реализовалась в своих ледовых шоу, я реализовалась в своем проекте. И мы действительно друг у друга просто можем поучаствовать без стороннего вмешательства.

– Это все у вас коммерческая история? Вы платите друг другу?

– Конечно. Любая работа должна быть оплачена.

– Мало ли, может быть, вы решили бартер какой-то сделать: я тебе бесплатно, ты мне бесплатно, и вот скатались.

– Это равноценный бартер получился.

– У вас наверняка гонорар одинаковый или нет все-таки?

– Получилось эквивалентно, давай так скажем. Никто в обиде не остался. И для нас это тоже было важно. Мы понимали, что участие в ледовом шоу юридически, коммерчески бесплатным быть не может. И мы это просто еще и уравновесили, потому что есть же такие вещи, как интеграции. У нас были совместные интеграции в моем «Бес комментариев». И на чашу весов это можно поставить достаточно равноценно. Понятное дело, что плюс-минус. Но никто в обиде не остался.

И для нас было важно именно без стороннего вмешательства решить между двумя командами. То есть это было примирение по всем фронтам, и без вмешательства третьей стороны, которая в принципе могла бы тоже устроить какой-то замес там внутри, – сказала Медведева в интервью Лауре Джугелии.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
