Медведева о шоу в формате дискотеки 2000-х: «То, что ожидала, в пятикратном размере исполнилось. Я очень довольна»

Евгения Медведева оценила свое шоу в формате дискотеки 2000-х.

«То, что ожидала, прям в пятикратном размере исполнилось. Сначала мне показалось, что зал не очень понял, что происходит, саму задумку. Мы все только-только начинали раскачиваться, но уже к середине первого отделения атмосфера была просто невероятная. Я очень довольна, и у нас все получилось.

А почему такая задумка? Потому что весело. Исчерпывающий ответ, да. Правда: моя задача на сегодня была в том, чтобы получилось весело. В первую очередь спортсменам. Если мы кайфуем на льду, то этот позитив сразу же передается зрителям. Это проверенная схема, абсолютно. Обмен энергией – это вещь нешуточная, поэтому сегодня я решила: да будет праздник спорта!» – сказала Медведева.

«Усеченная площадка из-за танцпола? Это абсолютно нормальная практика, если вы приходите на ледовый спектакль или на ледовое шоу, у того же Ильи Авербуха или у Татьяны Навки. У Евгения Плющенко обычно большая арена для того, чтобы можно было исполнить много ультра-си, это его специфика.

Но в основном крупных ледовых шоу, которые концентрируют внимание именно на декорациях и на атмосфере, конечно же, делается акцент на антураже. Поэтому мы немножечко пожертвовали площадью у катка ради танцпола.

Но это, в принципе, не критично, потому что, поверьте: для ледовых шоу это еще большой каток. Поэтому мы старались сделать так, чтобы всем было комфортно – и тройные попрыгать, и на шпагате посидеть, и выбросы поделать», – отметила двукратная чемпионка мира.

«В этом мире никто не совершенен, поэтому мы все под Господом Богом ходим. Понятное дело, что были моменты, которые можно было сделать лучше, я этого не отрицаю. Формат абсолютно экспериментальный, я дико нервничала, зайдет ли это вообще фигуристам, зрителям.

Потому что поначалу и фигуристы на выбор музыки неоднозначно реагировали. И когда мы объявили продажу билетов на танцпол, поклонники фигурного катания тоже неоднозначно отреагировали.

Причем было заметно, что танцпол не настолько забит, насколько мы ожидали. Люди просто не понимали, что это такое. Как эту рыбу есть вообще? В смысле, там, с танцполом на ледовом шоу? Что это такое? Что за бред вообще?

Но мы запустили такой формат, и очень многим понравилось. Участники подходили, прям честно говорили, что все супер. Я им верю и надеюсь, что еще раз что-нибудь такое мы провернем. Будет очень классная атмосфера», – добавила фигуристка.