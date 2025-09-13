15

Медведева о шоу в формате дискотеки 2000-х: «То, что ожидала, в пятикратном размере исполнилось. Я очень довольна»

Евгения Медведева оценила свое шоу в формате дискотеки 2000-х.

«То, что ожидала, прям в пятикратном размере исполнилось. Сначала мне показалось, что зал не очень понял, что происходит, саму задумку. Мы все только-только начинали раскачиваться, но уже к середине первого отделения атмосфера была просто невероятная. Я очень довольна, и у нас все получилось.

А почему такая задумка? Потому что весело. Исчерпывающий ответ, да. Правда: моя задача на сегодня была в том, чтобы получилось весело. В первую очередь спортсменам. Если мы кайфуем на льду, то этот позитив сразу же передается зрителям. Это проверенная схема, абсолютно. Обмен энергией – это вещь нешуточная, поэтому сегодня я решила: да будет праздник спорта!» – сказала Медведева.

«Усеченная площадка из-за танцпола? Это абсолютно нормальная практика, если вы приходите на ледовый спектакль или на ледовое шоу, у того же Ильи Авербуха или у Татьяны Навки. У Евгения Плющенко обычно большая арена для того, чтобы можно было исполнить много ультра-си, это его специфика.

Но в основном крупных ледовых шоу, которые концентрируют внимание именно на декорациях и на атмосфере, конечно же, делается акцент на антураже. Поэтому мы немножечко пожертвовали площадью у катка ради танцпола.

Но это, в принципе, не критично, потому что, поверьте: для ледовых шоу это еще большой каток. Поэтому мы старались сделать так, чтобы всем было комфортно – и тройные попрыгать, и на шпагате посидеть, и выбросы поделать», – отметила двукратная чемпионка мира.

«В этом мире никто не совершенен, поэтому мы все под Господом Богом ходим. Понятное дело, что были моменты, которые можно было сделать лучше, я этого не отрицаю. Формат абсолютно экспериментальный, я дико нервничала, зайдет ли это вообще фигуристам, зрителям.

Потому что поначалу и фигуристы на выбор музыки неоднозначно реагировали. И когда мы объявили продажу билетов на танцпол, поклонники фигурного катания тоже неоднозначно отреагировали.

Причем было заметно, что танцпол не настолько забит, насколько мы ожидали. Люди просто не понимали, что это такое. Как эту рыбу есть вообще? В смысле, там, с танцполом на ледовом шоу? Что это такое? Что за бред вообще?

Но мы запустили такой формат, и очень многим понравилось. Участники подходили, прям честно говорили, что все супер. Я им верю и надеюсь, что еще раз что-нибудь такое мы провернем. Будет очень классная атмосфера», – добавила фигуристка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoЕвгения Медведева
ледовые шоу
женское катание
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Загитова о шоу Медведевой: «Моего выступления могло не быть, немного потянула спину. Долго ли готовился номер? Два дня»
25сегодня, 18:20
Шоу «Евгения Медведева и друзья». Загитова, Трусова, Туктамышева, Ягудин, Кондратюк, Бойкова и Козловский вышли на лед дискотеки нулевых
31сегодня, 18:03
Александр Плющенко о планах на сезон: «Буду стараться кататься чисто и играть в футбол. Участие в шоу Медведевой? Всегда хорошо общались с Женей»
2510 сентября, 15:57
Главные новости
Медведева о номере Загитовой: «Понравился, конечно. Мы предлагали несколько вариантов музыки, она сама выбрала»
1сегодня, 20:08
Lombardia Trophy. Малинин, Кагияма, Сяо Хим Фа, Миура, Мемола, Риццо выступят с произвольными программами
сегодня, 18:44
Загитова о шоу Медведевой: «Моего выступления могло не быть, немного потянула спину. Долго ли готовился номер? Два дня»
25сегодня, 18:20
Шоу «Евгения Медведева и друзья». Загитова, Трусова, Туктамышева, Ягудин, Кондратюк, Бойкова и Козловский вышли на лед дискотеки нулевых
31сегодня, 18:03
Мемориал Рабер. Сарновский лидирует после короткой программы на взрослом турнире, Карартынян – среди КМС, Артем Федотов – 2-й
11сегодня, 16:53
Lombardia Trophy. Сумийоши победила, Накаи – 2-я, Эверхардт – 3-я, Лью – 4-я
155сегодня, 16:43
Александра Трусова выступила на льду впервые после родов
56сегодня, 16:11Видео
Первенство Московской области. Рубцова выиграла короткую программу, Лезина лидирует среди юниорок, Костылева – 2-я
135сегодня, 15:51
Мама Костылевой об образе фигуристки в короткой программе: «Не хотели повторять костюмы Леди Гаги, но взяли ее стиль и адаптировали под красотку Леночку»
85сегодня, 15:39Фото
Аделина Сотникова: «Попробовала бы себя как актриса. Были предложения о съемках, но, к сожалению, проект не воплотился»
3сегодня, 14:56
Ко всем новостям
Последние новости
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек, Пэйт и Бай, Вольфкостин и Царевски покажут произвольные танцы
сегодня, 19:09
Lombardia Trophy. Конти и Мачии, Гиларди и Амброзини, Валези и Бидар представят произвольные программы
сегодня, 18:30
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
3сегодня, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
1сегодня, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
вчера, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
3711 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
29 сентября, 09:48
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер победили в танцах на льду, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 2-е, Хомик и Бюлоу – 3-и
5 сентября, 20:40