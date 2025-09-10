Александр Плющенко о планах на сезон: «Буду стараться кататься чисто и играть в футбол. Участие в шоу Медведевой? Всегда хорошо общались с Женей»

Александр Плющенко высказался об участии в шоу Евгении Медведевой.

12-летний фигурист выступит в шоу Медведевой под музыку 2000-х, которое пройдет 13 сентября на «ЦСКА Арене» в Москве.

– Как проходит твое восстановление? Какие планы на сезон?

– Пока еще точно не знаю, но буду стараться кататься чисто и играть в футбол.

– Говорят, ты будешь участвовать в шоу у Медведевой.

– Да!

– Как пришли к сотрудничеству?

– Откатаюсь там, все. Всегда хорошо общались с Женей, – сказал Плющенко.

