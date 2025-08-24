Александра Трусова: «С рождением Миши я почувствовала, как в нашем доме стало больше любви. Настолько больше, что мы только о ней и говорим в телеге»
Александра Трусова рассказала, что изменилось в ее доме после рождения ребенка.
6 августа у фигуристки и ее мужа Макара Игнатова родился сын Михаил.
«С рождением Миши я прямо почувствовала, как в нашем доме стало больше любви. Настолько больше, что мы в последние дни только о ней и говорим в телеге», – написала 21-летняя Трусова в сторис инстаграма.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Александры Трусовой
