Трусова и Игнатов сыграли в падел: «Приятно видеть, как Московский спорт помогает делать активности доступными для каждого»

Фигуристка Александра Трусова попробовала играть в падел.

«У нас с Макаром часто спрашивают, как профессиональные спортсмены отдыхают от спорта. Ну как вам сказать… Чередование видов спорта – это тоже отдых!

Этим летом, например, мы открыли для себя падел. Он похож на теннис, но площадка компактнее, а игра получается быстрее и динамичнее. Идеально, когда времени мало, а планов на вечер много. А еще это очень весело, даже если не слишком хорошо получается!

Вообще заметила, что в Москве становится все больше возможностей для спорта. Даже не знаю, что попробовать следующим: баскетбол или волейбол? Может, даже до скалодрома доберусь, когда закончу свое восстановление.

Наша столица постоянно развивается, и приятно видеть, как Московский спорт помогает делать все эти активности доступными для каждого!» – написала Трусова .