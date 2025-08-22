28

«Гулять с собаками в два захода, потому что жена занята малышом? База». Трусова и Игнатов ответили на вопросы блица

Трусова и Игнатов спросили друг друга, что база, а что роскошь в отношениях.

Ответы Александры Трусовой

– Прочитать книгу, которую он подарил? 

– Наверное, должна быть база, но у меня роскошь.

– Поддерживать его перед стартом сезона и во время всего сезона?

– Это вопрос, мне кажется, больше к Макару, но вроде база. 

– Смеяться над его шутками?

– Серединка. Бывает, смеюсь, бывает, не смеюсь.

– Сходить вместе в кино?

– Сейчас роскошь, раньше база была.

– Спокойно реагировать, если Макар смотрит десятый раз «Гарри Поттера»?

– Ну, «Гарри Поттер» – это нормально, база.

– Делать подарки просто так?

– База в целом. Наверное.

– Комментировать его тренировки, даже если он не просит?

– Это тоже база.

– Оставить ему последний кусочек пиццы? 

– Я вообще всю пиццу оставляю обычно.

– Признать, что иногда он прав. Совсем иногда.

– Совсем иногда, да. Совсем иногда прав, ха-ха. 

Ответы Макара Игнатова

– Ужин, приготовленный женой?

– База.

– Только если ты попросил, ха-ха. Делать комплименты жене каждый день?

– База.

– Соглашаться на фотосессию каждый день, даже если хотелось в этот момент побыть просто дома?

– База.

– Гулять с собаками в два захода, потому что жена сейчас занята малышом?

– База.

– Поддерживать жену в спорте и восстановлении?

– База. Очень интересное видео получается, ха-ха. 

– Вставать к ребенку ночью?

– База. 

– Готовить ужин самому для двоих, потому что жена занята ребенком?

– Даже до ребенка база.

– Сказать «ты права» без «но»? 

– Роскошь.

«Родила!» Что еще мы знаем о Трусовой-маме

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Трусовой
logoМакар Игнатов
мужское катание
logoсборная России
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Макар Игнатов: «Как совмещаю тренировки и воспитание сына? Было бы чуть больше времени в сутках, чтобы поспать побольше, а так нормально»
2021 августа, 08:06
Александра Трусова: «В начале августа я поставила себе цель – прочитать книгу, которую подарил мне Макар. В следующем сезоне точно выберу цель попроще»
21920 августа, 17:59
Трусова и Игнатов назвали сына Михаилом
13311 августа, 16:09Видео
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго, Вейон и Брэндис, Робертсон и Ронер выступят с произвольными танцами
вчера, 21:20
Гран-при среди юниоров. Наката, Лонг, Ли, Гартунг покажут произвольные программы
вчера, 21:18
Расписание первого этапа Гран-при среди юниоров в Риге: там выступят Наката, Гойдина, Ким Юсон
4вчера, 21:12
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
149вчера, 21:07
«Никого ни в чем не обвиняем! Работаем». Плющенко показал, как его сын Александр восстанавливает прыжки на льду после травмы
38вчера, 19:04
Гран-при среди юниоров. Окада победила, Ха – 2-я, Дибберн – 3-я, Гойдина – 4-я
17вчера, 18:46
DJ Groove, Шура, Катя Лель, Винтаж и «Отпетые мошенники» примут участие в ледовом шоу Евгении Медведевой в формате первой в истории дискотеки на льду под музыку нулевых
58вчера, 16:30Реклама
Бельгийский журналист: «Хендрикс уверена в победе Петросян на олимпийском отборе. Она говорила, что Аделия – феномен»
77вчера, 15:27
Новая короткая программа Адама Сяо Хим Фа посвящена Леонардо да Винчи
20вчера, 15:14Видео
«Замечательная новость. Нас ведь давно никуда не зовут, так что поедем с удовольствием». Тарасова о приглашении фигуристов в КНДР
28вчера, 14:39
Ко всем новостям
Последние новости
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
вчера, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
1вчера, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
2вчера, 10:44
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
20 августа, 18:24
Татьяна Тарасова: «Может, выступать за США у Колесника получится лучше, чем обсуждать нас. Придурок»
1220 августа, 13:49
Даниил Глейхенгауз: «Я не реализовал себя в спорте. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером»
1116 августа, 20:13
Акатьева об отношениях с тренерами: «Всегда сохраняем субординацию – это рабочий процесс, никто не должен отвлекаться. Но поддержка присутствует»
416 августа, 19:40
Туктамышева о том, какой спорт могла выбрать вместо фигурного катания: «Баскетбол. Нравится в кольцо мячом попадать»
516 августа, 19:37
Елизавета Туктамышева: «Кошмары про фигурное катание снятся, но редко. Например, что встаешь в начальную позу – и забыл программу»
416 августа, 19:07
Даниил Глейхенгауз: «И в горе, и в радости со «Спартаком». Сегодня – обидная ничья»
416 августа, 18:39Фото