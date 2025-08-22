«Гулять с собаками в два захода, потому что жена занята малышом? База». Трусова и Игнатов ответили на вопросы блица
Ответы Александры Трусовой
– Прочитать книгу, которую он подарил?
– Наверное, должна быть база, но у меня роскошь.
– Поддерживать его перед стартом сезона и во время всего сезона?
– Это вопрос, мне кажется, больше к Макару, но вроде база.
– Смеяться над его шутками?
– Серединка. Бывает, смеюсь, бывает, не смеюсь.
– Сходить вместе в кино?
– Сейчас роскошь, раньше база была.
– Спокойно реагировать, если Макар смотрит десятый раз «Гарри Поттера»?
– Ну, «Гарри Поттер» – это нормально, база.
– Делать подарки просто так?
– База в целом. Наверное.
– Комментировать его тренировки, даже если он не просит?
– Это тоже база.
– Оставить ему последний кусочек пиццы?
– Я вообще всю пиццу оставляю обычно.
– Признать, что иногда он прав. Совсем иногда.
– Совсем иногда, да. Совсем иногда прав, ха-ха.
Ответы Макара Игнатова
– Ужин, приготовленный женой?
– База.
– Только если ты попросил, ха-ха. Делать комплименты жене каждый день?
– База.
– Соглашаться на фотосессию каждый день, даже если хотелось в этот момент побыть просто дома?
– База.
– Гулять с собаками в два захода, потому что жена сейчас занята малышом?
– База.
– Поддерживать жену в спорте и восстановлении?
– База. Очень интересное видео получается, ха-ха.
– Вставать к ребенку ночью?
– База.
– Готовить ужин самому для двоих, потому что жена занята ребенком?
– Даже до ребенка база.
– Сказать «ты права» без «но»?
– Роскошь.