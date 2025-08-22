Трусова и Игнатов спросили друг друга, что база, а что роскошь в отношениях.

Ответы Александры Трусовой

– Прочитать книгу, которую он подарил?

– Наверное, должна быть база, но у меня роскошь.

– Поддерживать его перед стартом сезона и во время всего сезона?

– Это вопрос, мне кажется, больше к Макару, но вроде база.

– Смеяться над его шутками?

– Серединка. Бывает, смеюсь, бывает, не смеюсь.

– Сходить вместе в кино?

– Сейчас роскошь, раньше база была.

– Спокойно реагировать, если Макар смотрит десятый раз «Гарри Поттера»?

– Ну, «Гарри Поттер» – это нормально, база.

– Делать подарки просто так?

– База в целом. Наверное.

– Комментировать его тренировки, даже если он не просит?

– Это тоже база.

– Оставить ему последний кусочек пиццы?

– Я вообще всю пиццу оставляю обычно.

– Признать, что иногда он прав. Совсем иногда.

– Совсем иногда, да. Совсем иногда прав, ха-ха.

Ответы Макара Игнатова

– Ужин, приготовленный женой?

– База.

– Только если ты попросил, ха-ха. Делать комплименты жене каждый день?

– База.

– Соглашаться на фотосессию каждый день, даже если хотелось в этот момент побыть просто дома?

– База.

– Гулять с собаками в два захода, потому что жена сейчас занята малышом?

– База.

– Поддерживать жену в спорте и восстановлении?

– База. Очень интересное видео получается, ха-ха.

– Вставать к ребенку ночью?

– База.

– Готовить ужин самому для двоих, потому что жена занята ребенком?

– Даже до ребенка база.

– Сказать «ты права» без «но»?

– Роскошь.

«Родила!» Что еще мы знаем о Трусовой-маме