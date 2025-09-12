Бестемьянова о Петросян и Гуменнике на олимпийском отборе: «Дай бог им все сомнения в себе и ожидания похоронить и просто откатать свое. Им нет равных там»
Бестемьянова считает, что фигуристам надо справиться с собой на турнире в Пекине.
Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник примут участие в олимпийском квалификационном турнире, который пройдет с 19 по 21 сентября в Пекине.
«По составу там нет очень сильных спортсменов, поэтому не должно быть очень сложно. Просто психологически, я думаю, ребятам будет непросто. Такое внимание со стороны всего населения России.
Дай бог им все сомнения в себе и необыкновенные ожидания похоронить и просто откатать свое, что они умеют. Им нет равных там. Просто лед скользкий – вот в чем дело. Они один на один выходят, надо справиться с собой и сделать все, что они умеют, и будет все в порядке», – сказала Наталья Бестемьянова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
