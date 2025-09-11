Авербух об олимпийском отборе: «Абсолютно уверен в наших ребятах. Преувеличивать уровень участников этого турнира не стоит»

Авербух уверен, что российские фигуристы хорошо выступят на олимпийском отборе.

Отборочные соревнования на Олимпиаду-2026 пройдут в Пекине с 17 по 21 сентября. В них примут участие россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян , допущенные в нейтральном статусе.

«Я абсолютно уверен в наших ребятах. Если бояться такого турнира, то вообще зачем на Олимпиаду ехать? Благодаря огромной поддержке и работе внутри федерации у нас было очень большое количество разных турниров, поэтому ребята были в соревновательной форме.

Конечно, международный турнир – это немного особенное, но преувеличивать уровень его участников не стоит. В женском турнире конкуренция чуть выше, но Аделия рассматривается как одна из главных претендентов на олимпийское золото.

Болеем за ребят. Фигурный лед скользкий, всегда волнительно. Но считаю, что этот этап они точно пройдут, и пройдут очень достойно», – сказал призер Олимпиады-2002, хореограф и продюсер Илья Авербух .

