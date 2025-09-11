  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Авербух об олимпийском отборе: «Абсолютно уверен в наших ребятах. Преувеличивать уровень участников этого турнира не стоит»
10

Авербух об олимпийском отборе: «Абсолютно уверен в наших ребятах. Преувеличивать уровень участников этого турнира не стоит»

Авербух уверен, что российские фигуристы хорошо выступят на олимпийском отборе.

Отборочные соревнования на Олимпиаду-2026 пройдут в Пекине с 17 по 21 сентября. В них примут участие россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян, допущенные в нейтральном статусе. 

«Я абсолютно уверен в наших ребятах. Если бояться такого турнира, то вообще зачем на Олимпиаду ехать? Благодаря огромной поддержке и работе внутри федерации у нас было очень большое количество разных турниров, поэтому ребята были в соревновательной форме.

Конечно, международный турнир – это немного особенное, но преувеличивать уровень его участников не стоит. В женском турнире конкуренция чуть выше, но Аделия рассматривается как одна из главных претендентов на олимпийское золото.

Болеем за ребят. Фигурный лед скользкий, всегда волнительно. Но считаю, что этот этап они точно пройдут, и пройдут очень достойно», – сказал призер Олимпиады-2002, хореограф и продюсер Илья Авербух.

Олимпийские программы Гуменника вызвали много споров. В чем их плюсы и минусы?

Оставить старые номера для Петросян – правильная тактика Тутберидзе

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
олимпийская квалификация
женское катание
ТАСС
logoАделия Петросян
мужское катание
logoсборная России
logoИлья Авербух
logoПетр Гуменник
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
«Так взволнован перед первыми соревнованиями в новом сезоне». Малинин опубликовал превью к Lombardia Trophy
110 минут назадВидео
Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Кагияма и Лью
1020 минут назад
Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке
сегодня, 06:08
Гран-при среди юниоров. Наката, Яньхао Ли, Эбихара, Блэкуэлл, Паради выступят с короткими программами
1сегодня, 06:08
Самоделкина, Шайдоров, Чха Чжун Хван, Браун, Эгадзе, Дэвис и Смолкин выступят на Мемориале Тена
9вчера, 21:03
Бестемьянова о запрете флага России на олимпийском отборе: «Фигуристы не будут об этом думать. Они все сделают хорошо, прославят Родину в том числе»
7вчера, 18:12
Илья Авербух: «Перед каждым важным турниром я заезжал в церковь и разговаривал один на один»
16вчера, 17:49
Александра Трусова: «На лед я выхожу уже 5-6 раз в неделю. Шоу все ближе, а график моих тренировок все плотнее»
49вчера, 17:18Видео
Трусова восстановила двойной лутц
52вчера, 16:20Видео
Володин о получении гражданства Германии: «21 августа была небольшая церемония. Путь на Олимпиаду открыт, можно выдохнуть и спокойно готовиться»
9вчера, 16:15
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин, Андерсон и Доусон, Иэнн и Варескон представят ритм-танцы
сегодня, 06:08
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
вчера, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
29 сентября, 09:48
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер победили в танцах на льду, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 2-е, Хомик и Бюлоу – 3-и
5 сентября, 20:40
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер выиграли ритм-танец, Сольдати и Тальябу – 2-е, Стаперт и Коротков – 3-и
14 сентября, 18:24
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
30 августа, 15:10
Москвина о распаде пары Камалдинова – Родионов: «Если мы делаем изменения в составе команды, это продиктовано насущной необходимостью»
230 августа, 13:05
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь лидируют после короткой программы, Кемп и Елизаров – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
28 августа, 15:29
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42