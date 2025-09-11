Александр Энберт: «Уверен на 200%, что для Петросян и Гуменника не составит труда завоевать квоту на Олимпийские игры»

Энберт выразил уверенность, что Петросян и Гуменник завоюют путевки на ОИ-2026.

Отборочные соревнования на Олимпиаду пройдут в Пекине с 17 по 21 сентября. В них примут участие россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян , допущенные в нейтральном статусе.

– Как оцениваете перспективы Гуменника и Петросян в Пекине?

– Для них это вообще относительно проходное соревнование по уровню. Я понимаю, конечно, степень ответственности: супердавление, единственные квоты, которые у нас есть, долгое время отсутствие международных турниров.

Конечно, все в совокупности будет давить на спортсменов. Но если от этого абстрагироваться, то я уверен на 200%: для них не составит труда завоевать квоту на Олимпийские игры, – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 Александр Энберт.

Олимпийские программы Гуменника вызвали много споров. В чем их плюсы и минусы?

Оставить старые номера для Петросян – правильная тактика Тутберидзе