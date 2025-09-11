  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Энберт о Гуменнике: «На олимпийском отборе будет волнение, ответственность. Проверить сложный набор элементов в таких условиях – почему бы и нет?»
3

Энберт о Гуменнике: «На олимпийском отборе будет волнение, ответственность. Проверить сложный набор элементов в таких условиях – почему бы и нет?»

Энберт считает, что Гуменнику нужно попробовать сделать пять четверных на отборе.

Российский фигурист Петр Гуменник примет участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду-2026 в Пекине. Он выступит в нейтральном статусе.

«Не нужно бояться своих ощущений, надо действовать. Сейчас у спортсмена может возникнуть желание проверить сложный набор элементов при сильном волнении – а в данной ситуации оно все равно будет из-за отстранения, отсутствия соревновательного тонуса на международной арене и отсутствия борьбы за квоты. Неважно, какие соперники, — это накладывает дополнительную нагрузку и ответственность.

Проверить сложный набор в таких условиях – почему бы и нет? Даже если что-то пойдет не так, к Олимпиаде он уже будет знать, где при сильном стрессе нужно немного выдохнуть, собраться и продолжить.

Я не вижу ничего плохого в том, что Петр сейчас в хорошей форме, – главное, чтобы команда правильно выстроила действия на протяжении сезона», – сказал призер чемпионата мира-2019 Александр Энберт. 

Олимпийские программы Гуменника вызвали много споров. В чем их плюсы и минусы?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoПетр Гуменник
Александр Энберт
мужское катание
logoсборная России
олимпийская квалификация
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Энберт: «Уверен на 200%, что для Петросян и Гуменника не составит труда завоевать квоту на Олимпийские игры»
44 минуты назад
Авербух об олимпийском отборе: «Абсолютно уверен в наших ребятах. Преувеличивать уровень участников этого турнира не стоит»
11сегодня, 08:08
Бестемьянова о запрете флага России на олимпийском отборе: «Фигуристы не будут об этом думать. Они все сделают хорошо, прославят Родину в том числе»
7вчера, 18:12
Главные новости
Александр Энберт: «Уверен на 200%, что для Петросян и Гуменника не составит труда завоевать квоту на Олимпийские игры»
44 минуты назад
Член совета ISU Кибалко: «Не могу сказать, чтобы к россиянам кто-то относился с неприязнью. У нас рабочая обстановка, нормальные отношения»
456 минут назад
Гран-при среди юниоров. Наката, Яньхао Ли, Эбихара, Блэкуэлл, Паради выступят с короткими программами
2сегодня, 09:49Live
«Так взволнован перед первыми соревнованиями в новом сезоне». Малинин опубликовал превью к Lombardia Trophy
8сегодня, 09:39Видео
Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Кагияма и Лью
12сегодня, 09:29
Авербух об олимпийском отборе: «Абсолютно уверен в наших ребятах. Преувеличивать уровень участников этого турнира не стоит»
11сегодня, 08:08
Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке
сегодня, 06:08
Самоделкина, Шайдоров, Чха Чжун Хван, Браун, Эгадзе, Дэвис и Смолкин выступят на Мемориале Тена
11вчера, 21:03
Бестемьянова о запрете флага России на олимпийском отборе: «Фигуристы не будут об этом думать. Они все сделают хорошо, прославят Родину в том числе»
7вчера, 18:12
Илья Авербух: «Перед каждым важным турниром я заезжал в церковь и разговаривал один на один»
16вчера, 17:49
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин, Андерсон и Доусон, Иэнн и Варескон представят ритм-танцы
сегодня, 06:08
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
вчера, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
29 сентября, 09:48
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер победили в танцах на льду, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 2-е, Хомик и Бюлоу – 3-и
5 сентября, 20:40
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер выиграли ритм-танец, Сольдати и Тальябу – 2-е, Стаперт и Коротков – 3-и
14 сентября, 18:24
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
30 августа, 15:10
Москвина о распаде пары Камалдинова – Родионов: «Если мы делаем изменения в составе команды, это продиктовано насущной необходимостью»
230 августа, 13:05
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь лидируют после короткой программы, Кемп и Елизаров – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
28 августа, 15:29
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42