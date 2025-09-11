Энберт о Гуменнике: «На олимпийском отборе будет волнение, ответственность. Проверить сложный набор элементов в таких условиях – почему бы и нет?»

Энберт считает, что Гуменнику нужно попробовать сделать пять четверных на отборе.

Российский фигурист Петр Гуменник примет участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду-2026 в Пекине. Он выступит в нейтральном статусе.

«Не нужно бояться своих ощущений, надо действовать. Сейчас у спортсмена может возникнуть желание проверить сложный набор элементов при сильном волнении – а в данной ситуации оно все равно будет из-за отстранения, отсутствия соревновательного тонуса на международной арене и отсутствия борьбы за квоты. Неважно, какие соперники, — это накладывает дополнительную нагрузку и ответственность.

Проверить сложный набор в таких условиях – почему бы и нет? Даже если что-то пойдет не так, к Олимпиаде он уже будет знать, где при сильном стрессе нужно немного выдохнуть, собраться и продолжить.

Я не вижу ничего плохого в том, что Петр сейчас в хорошей форме, – главное, чтобы команда правильно выстроила действия на протяжении сезона», – сказал призер чемпионата мира-2019 Александр Энберт.

Олимпийские программы Гуменника вызвали много споров. В чем их плюсы и минусы?