  • Бестемьянова о запрете флага России на олимпийском отборе: «Фигуристы не будут об этом думать. Они все сделают хорошо, прославят Родину в том числе»
Бестемьянова о запрете флага России на олимпийском отборе: «Фигуристы не будут об этом думать. Они все сделают хорошо, прославят Родину в том числе»

Наталья Бестемьянова высказалась о запрете флага России на олимпийском отборе.

Олимпийский квалификационный турнир пройдет с 19 по 21 сентября в Пекине. Там выступят российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) сообщили о запрете показа болельщиками флагов России и Беларуси во время соревнований.

«Они не будут об этом думать. Не надо навязывать им лишнюю ответственность. Они будут заниматься своим делом. Все сделают хорошо, прославят Родину в том числе», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Бестемьянова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
женское катание
logoАделия Петросян
logoНаталья Бестемьянова
logoПетр Гуменник
logoсборная России
олимпийская квалификация
мужское катание
