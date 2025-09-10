Митрополит Митрофан благословил Петросян и Гуменника перед олимпийским отбором в Пекине
Митрополит Митрофан благословил Петросян и Гуменника перед олимпийским отбором.
Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник примут участие в олимпийском квалификационном турнире, который пройдет с 19 по 21 сентября в Пекине.
«Я думаю, что наши фигуристы – это вообще наше особое достояние. И я ничего не могу добавить, кроме слов, которые всегда говорит любой священнослужитель, который благословляет этих ребят, именем божьим совершить все задуманное.
Чтобы Господь им даровал новые, свежие силы, и чтобы Ангел-Хранитель никогда не отступил от них. Победа будет за нами», – сказал митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.
Оставить старые номера для Петросян – правильная тактика Тутберидзе
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
