Митрополит Митрофан благословил Петросян и Гуменника перед олимпийским отбором в Пекине

Митрополит Митрофан благословил Петросян и Гуменника перед олимпийским отбором.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник примут участие в олимпийском квалификационном турнире, который пройдет с 19 по 21 сентября в Пекине.

«Я думаю, что наши фигуристы – это вообще наше особое достояние. И я ничего не могу добавить, кроме слов, которые всегда говорит любой священнослужитель, который благословляет этих ребят, именем божьим совершить все задуманное.

Чтобы Господь им даровал новые, свежие силы, и чтобы Ангел-Хранитель никогда не отступил от них. Победа будет за нами», – сказал митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Оставить старые номера для Петросян – правильная тактика Тутберидзе

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
мужское катание
олимпийская квалификация
logoсборная России
logoПетр Гуменник
logoАделия Петросян
религия
женское катание
