Сбор фигуристов перед олимпийской квалификацией пройдет в Красноярске с 9 по 17 сентября

Сбор фигуристов перед отбором на ОИ пройдет в Красноярске до середины сентября.

С 19 по 21 сентября в Пекине состоится олимпийский квалификационный турнир. В нем примут участие Аделия Петросян и Петр Гуменник (Алина Горбачева и Владислав Дикиджи – запасные).

«С 9 сентября в Красноярске будут временно ограничены движение и парковка транспорта в районе ледового дворца «Кристалл-Арена».

Это связано с проведением учебно-тренировочного сбора сборной команды России по фигурному катанию на коньках. Ограничения продлятся с 9 по 17 сентября», – заявили в администрации города.

