Тарасова об олимпийском отборе: «Как бы к нам не относились, судить будут по катанию. Жду, что наши спортсмены отберутся на Игры»

Татьяна Тарасова считает, что российские фигуристы отберутся на Олимпиаду.

Олимпийский квалификационный турнир пройдет с 19 по 21 сентября в Пекине. Там выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник.

– Чего вы ждете от квалификации в Пекине?

– Жду, что наши спортсмены отберутся и поедут на Олимпийские игры. Легкого отбора не будет, потому что легких соревнований в принципе не бывает. Но как бы к нам не относились, судить будут по катанию. Жду, что мы поедем на Олимпиаду, – сказала Тарасова.