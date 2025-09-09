  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Светлана Журова: «Российским фигуристам будет непросто на олимпийском отборе. Соперники наверняка будут делать провокации»
16

Светлана Журова: «Российским фигуристам будет непросто на олимпийском отборе. Соперники наверняка будут делать провокации»

Светлана Журова считает, что российских фигуристов будут провоцировать.

19-21 сентября в Пекине пройдет квалификационный турнир к Олимпиаде-2026. Россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят там в нейтральном статусе.

«Российским фигуристам будет непросто на олимпийском отборе. Соперники наверняка будут делать какие-то провокации в их адрес, устраивать мини-бойкоты. Кто-то из них скажет, что россиянам тут не место, чтобы вывести их из состояния равновесия и комфорта. Почему-то кажется, что такое случится, к сожалению.

Посоветую нашим ребятам держаться и не реагировать на провокации. Главное – показать свое мастерство. Уверена, что Петросян и Гуменник продемонстрируют его и квалифицируются на Олимпийские игры.

Оценки сейчас в фигурном катании – достаточно объективная история. Судьи особо не зажмут наших фигуристов на отборе, потому что это будет видно. Но вы же понимаете, что россиянам надо выступить только чисто, чтобы пройти отбор.

Малейшая ошибка – нас сразу же строго покарают. Так всегда было. Вспомните, как это бывало с Ириной Слуцкой, когда маленькая ошибка лишала ее первого места. Судьи сразу же наказывали ее, а другим фигуристкам подобные вещи прощались. В фигурном катании путь к медалям для России всегда был непростым», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСветлана Журова
олимпийская квалификация
logoАделия Петросян
logoПетр Гуменник
мужское катание
logoсборная России
женское катание
logoИрина Слуцкая
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Бестемьянова о Петросян: «Очень удачные программы, тем более их никто не видел на международной арене»
1сегодня, 08:21
Елена Радионова: «Гуменник в прекрасной форме. Петросян нам только предстоит увидеть, но думаю, что она также в хорошей»
15сегодня, 07:27
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник
99вчера, 12:44
Главные новости
Произвольная программа Андрея Мозалева поставлена на тему из «Джеймса Бонда»
9 минут назад
Корейский союз конькобежцев перевел $43 тысячи мошенникам, выдававшим себя за организаторов соревнований
519 минут назад
Авербух о решении оставить программы Петросян: «Вполне логично. Они вкатанные и уже получившие самую высокую оценку»
636 минут назад
Анисина о распаде дуэта с Авербухом: «Это сильно задело, и у меня был такой толчок, что я должна доказать»
2сегодня, 09:33
ISU опубликовал профайл Гуменника к олимпийскому отборочному турниру в Пекине
15сегодня, 08:58Фото
Анисина о Сизероне и Фурнье-Бодри: «Что-то могут, если хорошо откатаются. Но если Лоранс не похудеет, я не знаю. Мне прямо режет глаз»
12сегодня, 08:47
Бестемьянова о Петросян: «Очень удачные программы, тем более их никто не видел на международной арене»
1сегодня, 08:21
Елена Радионова: «Гуменник в прекрасной форме. Петросян нам только предстоит увидеть, но думаю, что она также в хорошей»
15сегодня, 07:27
Расписание Мемориала Рабер. Там выступят Синицына, Яметова, Плескачева, Колесников и Сарновский
8сегодня, 06:54
Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Кагияма и Лью
6сегодня, 06:39
Ко всем новостям
Последние новости
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
56 минут назад
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер победили в танцах на льду, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 2-е, Хомик и Бюлоу – 3-и
5 сентября, 20:40
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер выиграли ритм-танец, Сольдати и Тальябу – 2-е, Стаперт и Коротков – 3-и
14 сентября, 18:24
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
30 августа, 15:10
Москвина о распаде пары Камалдинова – Родионов: «Если мы делаем изменения в составе команды, это продиктовано насущной необходимостью»
230 августа, 13:05
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь лидируют после короткой программы, Кемп и Елизаров – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
28 августа, 15:29
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
222 августа, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
222 августа, 10:44