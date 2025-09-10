Журова о Володине, перешедшем в Германию: «Тут спортсмена сложно осудить. Он меняет гражданство не по политическим мотивам, а потому что хочет реализовать себя»

Светлана Журова призвала не осуждать фигуриста Володина за смену гражданства.

Накануне стало известно, что экс-российский фигурист Никита Володин получил гражданство Германии. Спортсмен выступает за Германию с 2023 года в паре с Минервой Фабьен Хазе; они чемпионы Европы, двукратные призеры чемпионатов мира и двукратные победители финала Гран-при.

Для участия в Олимпийских играх оба партнера должны иметь гражданство страны, которую представляют.

«Тут спортсмена сложно осудить. Он меняет гражданство не по политическим мотивам, а потому что хочет реализовать себя. Мы и раньше не могли удержать спортсменов, желающих сменить гражданство.

Но многие уезжают, потому что не могут реализовать себя в стране из-за высокой конкуренции. Первые номера же не уезжают. С «парниками» и танцорами вообще непростая история. Мы же гордились Мариной Анисиной. Ей было сложно найти партнера здесь, она нашла его во Франции и стала олимпийской чемпионкой.

До СВО это смотрелось по-другому, конечно. Сейчас люди иначе стали относиться к этому. Особенно если спортсменов заставляют там что-то подписывать и говорить про Россию: отказ от страны, осуждение СВО и так далее. Я думаю, конечно, ни в одной стране такого нет при получении гражданства. Но все можно придумать для россиян», – заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Журова.

«Я понимаю русский менталитет: работать и не ныть». Благодаря ей наш фигурист – с серебром ЧМ