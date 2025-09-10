  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Журова о Володине, перешедшем в Германию: «Тут спортсмена сложно осудить. Он меняет гражданство не по политическим мотивам, а потому что хочет реализовать себя»
5

Журова о Володине, перешедшем в Германию: «Тут спортсмена сложно осудить. Он меняет гражданство не по политическим мотивам, а потому что хочет реализовать себя»

Светлана Журова призвала не осуждать фигуриста Володина за смену гражданства.

Накануне стало известно, что экс-российский фигурист Никита Володин получил гражданство Германии. Спортсмен выступает за Германию с 2023 года в паре с Минервой Фабьен Хазе; они чемпионы Европы, двукратные призеры чемпионатов мира и двукратные победители финала Гран-при.

Для участия в Олимпийских играх оба партнера должны иметь гражданство страны, которую представляют.

«Тут спортсмена сложно осудить. Он меняет гражданство не по политическим мотивам, а потому что хочет реализовать себя. Мы и раньше не могли удержать спортсменов, желающих сменить гражданство.

Но многие уезжают, потому что не могут реализовать себя в стране из-за высокой конкуренции. Первые номера же не уезжают. С «парниками» и танцорами вообще непростая история. Мы же гордились Мариной Анисиной. Ей было сложно найти партнера здесь, она нашла его во Франции и стала олимпийской чемпионкой.

До СВО это смотрелось по-другому, конечно. Сейчас люди иначе стали относиться к этому. Особенно если спортсменов заставляют там что-то подписывать и говорить про Россию: отказ от страны, осуждение СВО и так далее. Я думаю, конечно, ни в одной стране такого нет при получении гражданства. Но все можно придумать для россиян», – заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Журова. 

«Я понимаю русский менталитет: работать и не ныть». Благодаря ей наш фигурист – с серебром ЧМ

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
logoсборная Германии
Политика
пары
Никита Володин
logoСветлана Журова
Минерва Фабьен Хазе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Никита Володин получил гражданство Германии
26вчера, 17:01Фото
Гленн, Левито, Чиба, Бричги, Фурнье-Бодри и Сизерон, Миура и Кихара, Хазе и Володин, Фир и Гибсон выступят на Nebelhorn Trophy
926 августа, 16:59
Никита Володин сдал экзамен на знание немецкого, необходимый для получения гражданства Германии
3212 августа, 09:43
Главные новости
Журова об олимпийском отборе: «Пары не допустили, потому что у нас очень конкурентоспособные спортсмены. Чтобы мы не поднимались на пьедестал»
31сегодня, 07:48
Член совета ISU Кибалко об олимпийском отборе: «Российские флаги во время соревнований могут быть для всех запрещены»
12сегодня, 07:11
Гран-при среди юниоров. Шимада, Окада, Гладки, Барахтина, Ежова выступят с короткими программами
6сегодня, 06:08
Тарасова заявила, что ее не пригласят комментировать контрольные прокаты: «Сашу Гришина заменить некем. Меня не позовут»
44сегодня, 06:06
Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Кагияма и Лью
8сегодня, 06:00
Расписание Мемориала Рабер. Там выступят Синицына, Яметова, Плескачева, Колесников и Сарновский
14сегодня, 06:00
Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке
сегодня, 05:50
На сайте ISU появились профили некоторых российских фигуристов, не выступавших на международных соревнованиях
16вчера, 19:01
Авербух о фигурном катании: «У абсолютного чемпиона должна быть и программа, и техническая база на высоте»
17вчера, 18:21
Ефимчук о шоу на лайнерах: «Базировались мы в Орландо, оттуда отправлялись в недельные круизы. Мексика, Пуэрто-Рико, Гондурас – по этим местам я погулял»
1вчера, 17:32
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер, Го Жуй и Чжан Ивэнь, Мосс и Галбави представят короткие программы
46 минут назадLive
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
2вчера, 09:48
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер победили в танцах на льду, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 2-е, Хомик и Бюлоу – 3-и
5 сентября, 20:40
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер выиграли ритм-танец, Сольдати и Тальябу – 2-е, Стаперт и Коротков – 3-и
14 сентября, 18:24
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
30 августа, 15:10
Москвина о распаде пары Камалдинова – Родионов: «Если мы делаем изменения в составе команды, это продиктовано насущной необходимостью»
230 августа, 13:05
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь лидируют после короткой программы, Кемп и Елизаров – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
28 августа, 15:29
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
222 августа, 13:17