Никита Володин сдал экзамен на знание немецкого, необходимый для получения гражданства Германии

Фигурист Володин сдал экзамен на знание немецкого, необходимый для гражданства.

Никита Володин выступает за Германию в паре с Минервой Фабьен Хазе. Для участия в Олимпийских играх оба партнера должны иметь гражданство страны, за которую выступают. 

«Мне пришлось, в итоге, сдавать три экзамена: дважды сам язык и еще отдельный тест про жизнь в Германии. Там было 300 вопросов про то, как устроена немецкая политика, про историю и традиции страны. Его я сразу сдал, еще в июне.

Потом был немецкий язык на уровень B1.

Первая попытка была 28 июня – и удивительно, но я до сих пор не знаю результаты. Обещали в течение месяца ответить, а я так ничего и не получил пока. Мне показалось, что я сдал его хуже, чем мог, поэтому сразу записался на август в другой центр. И вот, результаты уже у меня – все сдал, у меня 25,5 баллов из 30. Теперь интересно, может, я и с первой попытки справился?

Очень не хотелось оказаться в ситуации, в которую попал в свое время Бруно Массо, партнер Алены Савченко: он все сдал и получил паспорт прямо перед Играми. Так нервничать не хотелось, поэтому я в конце сезона засел за учебники, а летом сразу записался на несколько экзаменов, чтобы был шанс пересдать и не ждать «окошек».

Теперь можно заниматься оформлением документов для натурализации, мы уже начали над этим работать. Но эти важные шаги на пути к Олимпиаде сделаны, я очень рад.

Если честно, я перед экзаменом нервничал даже больше, чем на чемпионате мира. Там-то мы всегда максимально готовы, а тут все по классике: ночь перед сдачей – а ты сидишь и зубришь.

Кстати, прогресс в языке и правда чувствуется: я уже даю интервью на немецком, гораздо лучше все понимаю и чувствую себя гораздо комфортнее», – приводит слова Володина Майя Багрянцева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Майи Багрянцевой
logoсборная Германии
Минерва Фабьен Хазе
пары
Никита Володин
